Alertă la Iași: O armă a dispărut cu tot cu muniţie din seiful unui deținător de permis de port armă

Un bărbat din comuna Schitu Duca, județul Iași, a raportat în cursul zilei de astăzi dispariția unei arme de vânătoare, pe care o păstra într-un seif destinat armelor. În urma verificărilor, s-a constatat că din locuință lipsesc și mai multe cartușe.

Polițiștii au intervenit de urgență și au demarat investigații pentru a stabili circumstanțele incidentului. Deși arma nu a fost încă recuperată, anchetatorii au conturat un cerc de suspecți.

Proprietarul casei este deținător legal al permisului de port-armă, însă acesta nu a putut furniza informații relevante care să conducă la identificarea autorilor furtului

Se presupune că persoanele implicate în acest incident aveau cunoștință despre faptul că victima deținea o armă de foc, ceea ce sugerează o posibilă legătură între victimă și hoți. Ancheta este în desfășurare.

„La data de 11 decembrie a.c., polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Iași au fost sesizați de un bărbat, din comuna Schitu Duca, cu privire la faptul că, în cursul aceleiași zile a constatat lipsa armei de vânătoare și a muniției pe care le deține.

Din verificările efectuate, a rezultat faptul că bărbatul este deținător legal de armă de vânătoare.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, iar cercetările sunt continuate, urmând ca, în funcție de cele constatate, să fie dispuse măsuri legale”, a transmis IPJ Iași.

