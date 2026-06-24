Alertă la Palas Campus Iași! Zeci de persoane evacuate după izbucnirea unui incendiu

* fumul observat în interiorul clădirii a determinat evacuarea rapidă a aproximativ 50 de persoane, pentru prevenirea oricărui risc * din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar incendiul a fost lichidat înainte ca flăcările să se extindă la alte zone ale clădirii

Momente de tensiune, miercuri dimineață, la Palas Campus din Iași, după ce un incendiu a izbucnit într-un spațiu comercial situat la parterul clădirii. Un apel la 112 anunța degajări de fum în interiorul complexului, declanșând o intervenție de amploare a pompierilor ieșeni.

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași, care au intervenit cu mai multe autospeciale de stingere, descarcerare, salvare de la înălțime și o ambulanță de prim ajutor.

Fumul observat în interiorul clădirii a determinat evacuarea rapidă a aproximativ 50 de persoane, pentru prevenirea oricărui risc. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar autoritățile nu au raportat victime sau persoane care să necesite îngrijiri medicale.

Intervenția promptă a pompierilor a făcut ca incendiul să fie lichidat înainte ca flăcările să se extindă la alte zone ale clădirii. Chiar și după stingerea focului, misiunea salvatorilor a continuat, aceștia desfășurând operațiuni complexe de evacuare a fumului și verificare a tuturor spațiilor afectate.

În prezent, pompierii acționează pentru ventilarea întregii clădiri și eliminarea oricăror pericole care ar putea pune în pericol siguranța persoanelor aflate în zonă. Totodată, sunt efectuate verificări amănunțite pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a izbucnit incendiul.

Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști după finalizarea cercetărilor la fața locului. Andrei TURCU