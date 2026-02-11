Alertă maximă în Iași! Caz confirmat de rabie în municipiu

* cartiere întregi, sub măsuri speciale de protecție * DSP caută persoanele care au intrat în contact cu animalul * Salubris și Poliția Locală, pe teren

Iașul intră în stare de vigilență sanitar-veterinară după confirmarea unui caz de rabie la un câine fără stăpân, depistat pe raza municipiului și confirmat oficial de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București. Autoritățile au activat de urgență mecanismele de intervenție, iar prefectul județului Iași, Dolachi-Pelin Constantin, a convocat miercuri, 11 februarie 2026, o ședință extraordinară a Centrului Local de Combatere a Bolilor.

Decizia este una fermă: focar de rabie în municipiul Iași, cu plan strict de măsuri pentru eradicare și prevenirea extinderii bolii.

Autoritățile au stabilit o zonă de protecție care acoperă cartierele Ciric, Moara de Vânt, Tătărași, Aviației, Metalurgiei. În plus, a fost instituită o zonă de supraveghere extinsă în localitățile limitrofe: Holboca, Dancu, Țuțora, Aroneanu.

În aceste perimetre, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) va desfășura o amplă anchetă epidemiologică. Se va face inventarierea tuturor speciilor receptive la rabie, iar medicii veterinari vor inspecta animalele care au fost mușcate sau zgâriate.

Toți câinii fără stăpân nevaccinați antirabic vor primi vaccinul de completare. În paralel, circulația câinilor și pisicilor este limitată până la închiderea oficială a focarului, perioadă estimată la minimum 30 de zile.

Este o măsură drastică, dar necesară. Rabia este o boală virală mortală, care se transmite prin mușcătură sau zgârietură și care, netratată la timp, are consecințe fatale.

Pentru reducerea riscului de transmitere din mediul sălbatic, gestionarii fondurilor de vânătoare Golăiești, Victoria, Țuțora și Cornești vor organiza partide de vânătoare pentru speciile șacal și vulpe, considerate vectori importanți ai rabiei. Acțiunile se vor desfășura pe baza unui grafic aprobat de Centrul Local de Combatere a Bolilor.

Direcția de Sănătate Publică Iași continuă ancheta pentru identificarea tuturor persoanelor care ar fi putut avea contact, direct sau indirect, cu câinele infectat. Cei identificați vor fi direcționați către Centrul Antirabic Iași, din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva”, pentru evaluare și tratament specific.

Primăria Municipiului Iași, prin Salubris SA și Poliția Locală, va efectua inventarierea câinilor fără stăpân din zona afectată. Autoritățile vor să știe exact câte animale sunt pe străzi și care este statusul lor vaccinal. Carmen DEACONU