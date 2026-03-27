Amenzi plătite la jumătate și permis recuperat mai greu. Noile reguli pentru șoferi au intrat în vigoare pe 27 martie

* șoferii sancționați contravențional pot plăti, de acum, doar jumătate din amenda aplicată, dacă se încadrează în termenul legal de 15 zile * în același timp, cei care vor să își reducă perioada de suspendare a permisului trebuie să treacă de o condiție mult mai strictă: să dovedească faptul că nu mai au restanțe la amenzile datorate bugetului local

De vineri, 27 martie, au intrat în vigoare modificări importante care schimbă atât regimul plății amenzilor contravenționale, cât și procedura prin care un șofer poate cere reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere. Schimbările sunt prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, act normativ adoptat de Guvern la finalul lunii februarie.

Una dintre cele mai importante noutăți este legată de plata amenzilor. Potrivit noilor prevederi, contravenientul poate achita jumătate din amenda aplicată, adică jumătate din suma stabilită de agentul constatator, în termen de cel mult 15 zile de la primirea sau comunicarea procesului-verbal. Măsura vizează contravențiile prevăzute în mai multe acte normative și extinde practic posibilitatea unei plăți reduse într-un termen clar stabilit de lege.

Pentru șoferi, adevărata schimbare cu impact direct apare însă la capitolul permis suspendat. De acum, simpla promovare a testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație nu mai este suficientă pentru cei care vor să beneficieze de reducerea perioadei de suspendare. Pentru cererile depuse începând cu 27 martie 2026, solicitantul trebuie să demonstreze că și-a achitat toate amenzile contravenționale restante datorate bugetului local, inclusiv cele primite înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli.

Mai mult, dovada nu poate fi făcută cu orice chitanță sau extras de plată, ci exclusiv prin certificatul de atestare fiscală emis de autoritatea administrației publice locale în raza căreia persoana își are domiciliul. Această condiție transformă procedura într-una mai strictă și leagă direct reducerea suspendării de situația fiscală a șoferului în raport cu amenzile contravenționale neachitate.

Există și o excepție importantă. Pentru persoanele care nu au domiciliul în România sau pentru titularii unor permise de conducere eliberate de alte state, regula este mai simplă: în cazul în care solicită restituirea permisului înainte de expirarea perioadei de suspendare, aceștia trebuie să dovedească doar plata amenzii care a generat sancțiunea respectivă.

Noile prevederi au un dublu efect. Pe de o parte, oferă posibilitatea achitării mai rapide și mai avantajoase a amenzilor. Pe de altă parte, cresc presiunea asupra șoferilor care au restanțe mai vechi și care până acum puteau spera la o reducere a suspendării fără să își curețe toate datoriile contravenționale. În practică, recuperarea mai rapidă a permisului devine de acum legată nu doar de comportamentul în trafic, ci și de disciplina de plată față de bugetul local.

Pentru mulți conducători auto, 27 martie marchează astfel o schimbare de logică în relația cu sancțiunile rutiere: reducerea există, dar vine la pachet cu obligații mai stricte. Cine vrea permisul înapoi mai repede trebuie nu doar să respecte procedura rutieră, ci să demonstreze și că nu mai are amenzi restante în evidențele fiscale locale. Dan DIMA