ANAF Iași vinde un topor cu 3 lei. Oferta expiră în iulie

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași a scos la vânzare directă un topor artizanal, la prețul de 3 lei, inclusiv TVA. Bunul are un grad de uzură estimat la 50% și poate fi cumpărat până pe 15 iulie 2026.

Potrivit anunțului oficial publicat de ANAF, toporul este format dintr-o lamă metalică de aproximativ 10 centimetri și o coadă din lemn cu lungimea de aproximativ 60 de centimetri.

Bunul se află la depozitul DGRFP Iași și poate fi văzut de persoanele interesate, în baza unei programări prealabile.

Cumpărătorul trebuie să depună o ofertă

Deși prețul este de numai 3 lei, procedura presupune depunerea unei oferte și a documentelor de identificare. Persoanele interesate trebuie să precizeze bunul pe care doresc să îl cumpere, prețul oferit și să anexeze o copie a actului de identitate sau, în cazul firmelor, documentele societății.

Ofertele sunt analizate în ordinea înregistrării. Dacă sunt depuse mai multe solicitări în aceeași zi pentru același preț, bunul este atribuit prin tragere la sorți.

Cheltuielile pentru preluarea și transportarea toporului sunt suportate de cumpărător. Plata se face integral, iar bunul trebuie ridicat în cel mult cinci zile lucrătoare.

Fiscul ieșean a mai încercat să vândă cinci litri de alcool etilic, cu o concentrație de 96%, pentru 150 de lei. Perioada prevăzută pentru această vânzare s-a încheiat însă pe 21 iunie.

Dan DIMA