Ancheta Recorder produce efecte majore: Trei șefi au fost trimiși în judecată de către DNA

Jurnaliștii de la Recorder realizau, în urmă cu mai mulți ani, o anchetă care dezvăluia rețeaua de interese și complicități din cadrul Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad. Ancheta Recorder a ajuns și la procuorii DNA, care, după ce au prins ”filonul”, au intrat puternic în zona Administrațiilor de Apă din România. Ca urmare a anchetei, procurorii DNA au trimis în judecată trei foști șefi ai Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad. În dosarele celor trei este vorba despre abuz în serviciu. Directorul de la Iași este acuzat că a numit la Galați și Vaslui persoane care nu îndeplineau condițiile de vechime și de experiență.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași anunță că „au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați: Avram Petru, la data faptelor director al Administrației Bazinale de Apă (A.B.A) Prut-Bârlad, pentru comiterea a 2 (două) infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, ambele în formă continuată, Fordea Sebastian Gabriel, la data faptelor delegat în funcția de inginer șef al Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Vaslui, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată, Pricope Laurențiu Nicolae, la data faptelor delegat în funcția de director al Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Galați, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată”.

Angajări pe pile și relații

„În calitate de director al (A.B.A) Prut-Bârlad, în cursul anului 2020, inculpatul Avram Petru i-ar fi delegat pe ceilalți doi inculpați în funcții de conducere, ulterior cu prelungire, deși niciunul nu îndeplinea condițiile de vechime și experiență necesare pentru ocuparea funcțiilor respective. Concret, Fordea Sebastian Gabriel a fost delegat în funcția de inginer șef în cadrul SGA Vaslui, iar Pricope Laurențiu Nicolae a fost delegat în funcția de director al Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Galați. Cei doi au fost încadrați pe baza a două decizii emise/semnate cu încălcarea prevederilor legale de inculpatul Avram Petru, respectiv o a treia fiind semnată tot în condiții de nelegalitate de un subordonat, la solicitarea inculpatului”, scrie în comunicatul DNA.

Anchetatorii au mai stabilit că „prin acțiunile sale inculpatul Avram Petru ar fi contribuit la producerea unui prejudiciu total de 133.454 lei în dauna A.B.A. Prut-Bîrlad, reprezentând drepturile salariale de care au beneficiat în mod nelegal ceilalți doi inculpați în perioada mai 2020 – ianuarie 2021”.

In cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri aparținând celor trei inculpați. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Iași, cu propunerea de a se menține măsurile asiguratorii. Inculpatul Petru Avram a mai fost trimis în judecată în alte două dosare, a precizat DNA.