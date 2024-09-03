Angajări pe bandă rulantă în spitalele ieșene

* la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă” Iași, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” au fost scoase la concurs 21 de posturi

Nu mai puțin de 16 posturi sunt disponibile la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă” Iași, iar pentru ocuparea acestora au fost organizate patru concursuri.

Patru posturi de infirmeri, două de asistenți medicali și unul de fochist sunt pe perioadă nedeterminată. Candidații nu au nevoie de vechime în muncă pentru a putea aplica pentru trei dintre acestea. Dosarele de înscriere pot fi depuse până pe 13 septembrie. Proba scrisă este programată pe 23 septembrie, interviul, patru zile mai târziu. Rezultatul concursului va fi afișat pe 3 octombrie.

Alte trei posturi vacante de infirmieri sunt disponibile la același spital. Pentru acestea este vorba de încadrare pe perioadă determinată. Cei interesați să aplice la concurs au nevoie de șase luni vechime în activitate. Dosarele de înscriere pot fi depuse până pe 6 septembrie. Concursul constă în probă scrisă (16 septembrie), probă practică (20 septembrie) și interviu (26.09). Rezultatul final al concursului va fi afișat pe 2 octombrie.

Tot la Spitalul „Cuza Vodă” este în această luna organizat un concurs pentru registrator medical debutant, îngrijitor, spălătoreasă și muncitor-patiser. Posturile sunt cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, iar cei interesați să aplice nu au nevoie de vechime în muncă. Dosarele de înscriere pot fi depuse până pe 12 septembrie.

Cei interesați de un loc de muncă în cadrul maternității ieșene mai au la dispoziție și câte un post de asistent medical în cadrul Unității de Transfuzie și infirmier debutant, pentru ATI. Dosarele pentru acest concurs pot fi depuse până pe 9 septembrie. Bibliografia și actele necesare înscrierii la toate concursurile pot fi aflate de pe site-ul spitalului.

Două funcții contractuale vacante pe perioadă determinată sunt scoase la concurs la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie. Este vorba de asistent medical cu studii postliceale, grad profesional debutant. Dosarele de înscriere pot fi depuse până pe 6 septembrie. Cele două probe de concurs, scrisă și interviul, sunt programate pe 16 și 20 septembrie. Rezultatul final va fi afișat pe 25 septembrie.

În cadrul aceluiași spital se angajează, pe perioadă nedeterminată, și doi brancardieri.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” are nevoie de un asistent medical de farmacie pentru care organizează, de asemenea, concurs. Candidații se pot înscrie până pe 13 septembrie. Proba scrisă este programată în data de 23 septembrie, iar interviul pe 27 septembrie. Daniel BACIU