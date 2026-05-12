Antifrauda a găsit milioane ascunse în afaceri cu apartamente, la Iași

Inspectorii Agenția Națională de Administrare Fiscală au descoperit un prejudiciu uriaș, de peste 13 milioane de lei, în urma unor controale desfășurate în sectorul dezvoltărilor rezidențiale, într-un dosar care zguduie mediul imobiliar local și ridică noi semne de întrebare privind practicile fiscale din industrie.

Potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală Antifraudă Fiscală, ancheta a vizat un dezvoltator imobiliar din municipiul Iași, dar și persoana fizică ce controla societatea verificată. În centrul investigației se află opt blocuri de apartamente construite și comercializate printr-un mecanism contabil considerat de inspectori drept unul menit să ascundă veniturile reale și să evite plata taxelor către stat.

Inspectorii antifraudă susțin că dezvoltatorul ar fi folosit în mod repetat înregistrări contabile nereale pentru a amâna evidențierea veniturilor obținute din vânzarea apartamentelor. Practic, deși locuințele erau deja predate cumpărătorilor, iar oamenii locuiau efectiv în ele și plăteau direct utilitățile către dezvoltator, veniturile nu apăreau în contabilitate așa cum prevedea legea.

Anchetatorii fiscali afirmă că întregul mecanism ar fi avut drept scop disimularea situației financiare reale și evitarea achitării obligațiilor fiscale, inclusiv a impozitului pe profit. Numai din aceste operațiuni, prejudiciul estimat la bugetul de stat depășește 10,8 milioane de lei.

Șocul controalelor nu s-a oprit aici. În paralel, inspectorii ANAF Antifraudă au verificat și veniturile persoanei fizice care deține și controlează compania. Potrivit constatărilor, aceasta ar fi obținut venituri consistente din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără să declare integral sumele încasate către stat.

În urma acestor verificări suplimentare, a fost stabilit un nou prejudiciu, de aproximativ 2,28 milioane de lei. Astfel, suma totală identificată de inspectorii fiscali trece de pragul impresionant de 13 milioane de lei, unul dintre cele mai mari prejudicii fiscale descoperite recent în sectorul imobiliar ieșean.

Cazul ar putea avea consecințe extrem de grave. Reprezentanții ANAF au anunțat că vor fi dispuse toate măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, în condițiile legii. Daniel BACIU