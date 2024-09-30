Anual, 12.000 de femei sunt diagnosticate cu cancer de sân

Potrivit ultimelor date furnizate de Institutul Național de Sănătate Publică, în România sunt diagnosticate anual peste 12.000 de cazuri noi de cancer mamar. Dintre acestea, aproximativ 30% se află în stadii avansate la momentul diagnosticării. Mortalitatea asociată cancerului la sân este, din păcate, destul de ridicată, în principal din cauza lipsei de screening regulat și a accesului limitat la tratamente de ultimă generație în anumite regiuni ale țării.

Iașul, fiind un hub medical regional, cu Instittutul Regional de Oncologie și multiple instituții medicale de renume, joacă un rol important în diagnosticarea și tratamentul cancerului la sân pentru întregul nord-est al țării. Statisticile arată că tot mai multe femei tinere, sub 40 de ani, sunt afectate de această boală, un fenomen atribuit, în parte, stilului de viață modern, expunerii la factori de risc și geneticii.

Factori de risc și prevenție

Factorii de risc pentru cancerul la sân sunt variabili și includ istoricul familial de cancer, mutațiile genetice (BRCA1 și BRCA2), obezitatea, sedentarismul, expunerea la radiații și consumul de alcool. Din păcate, multe dintre aceste riscuri sunt dificil de controlat. Totuși, stilul de viață sănătos, cu o alimentație echilibrată, exerciții fizice regulate și evitarea fumatului, poate reduce semnificativ riscul dezvoltării cancerului la sân.

Prevenția și depistarea precoce joacă un rol vital în reducerea mortalității. În România, însă, programele de screening pentru cancerul la sân nu sunt încă la nivelul optim. Doar aproximativ 10% dintre femeile din România participă la controale periodice de mamografie, față de media europeană, care este de aproximativ 60%. În Iași, campaniile de conștientizare și diagnostic precoce au crescut în ultimii ani, datorită implicării organizațiilor non-guvernamentale, precum Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, care organizează caravane de screening în zonele rurale.

Cu toate acestea, provocările nu lipsesc. Lipsa personalului specializat, dificultatea în accesarea tratamentelor inovatoare și lista lungă de așteptare pentru proceduri vitale rămân obstacole semnificative. De asemenea, pacientele din mediul rural sau din familii cu venituri modeste întâmpină mari dificultăți în a beneficia de un diagnostic precoce și de tratament corespunzător.

Un aspect esențial în tratamentul cancerului la sân este suportul psihologic. Femeile care primesc un astfel de diagnostic trec prin momente de neîncredere, anxietate și teamă profundă. Sunt multe asociații care derulează programe dedicate de consiliere psihologică și grupuri de suport pentru pacientele oncologice. Acestea sunt întâlniri care nu doar aduc alinare emoțională, ci oferă și un spațiu sigur pentru schimb de experiențe și sprijin reciproc. Ana M., în vârstă de 48 de ani, din Iași, este una dintre femeile care au reușit să depășească această boală cruntă. Diagnosticată cu cancer la sân în urmă cu trei ani, ea și-a început călătoria plină de provocări alături de echipa de medici de la Institutul Regional de Oncologie. „Am simțit că totul se prăbușește în jurul meu când am primit diagnosticul. Dar, cu ajutorul medicilor și al familiei, am reușit să înfrunt boala. Este esențial să nu renunți și să ai încredere că poți depăși acest obstacol”, a spus Ana. Ea este un simbol al speranței și un exemplu pentru toate femeile care trec prin această experiență: „Mesajul meu pentru toate femeile este să nu se teamă să meargă la controale regulate. Mamografia mi-a salvat viața”.

În Iași, luna octombrie, cunoscută și drept „Luna Roz” – luna conștientizării cancerului la sân, aduce o serie de evenimente care își propun să crească gradul de informare al publicului.

Maura ANGHEL

Cancerul la sân este o realitate dureroasă pentru multe femei, dar cu eforturi susținute în prevenție, diagnosticare precoce și tratamente inovatoare, viitorul poate fi mai luminos. Cu toate că provocările sunt numeroase, solidaritatea comunității medicale și a organizațiilor locale, alături de puterea de a lupta a pacientelor, creează o undă de speranță. Fiecare campanie de conștientizare, fiecare mamografie efectuată și fiecare poveste de supraviețuire aduce un pas mai aproape de un viitor fără frică de cancer la sân.