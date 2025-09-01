Anul viitor, Primăria va livra aproape 200 de locuințe sociale nou-nouțe

* locuințele vor fi repartizate tinerilor ieșeni aflați în situații de risc social * construcțiile vor respecta standardul european nZEB, ceea ce înseamnă performanță energetică foarte ridicată și consum aproape egal cu zero

Proiectul european de construire a 188 de apartamente destinate tinerilor aflați în situații de risc avansează în ritm susținut la Iași. Finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), proiectul are ca obiectiv ridicarea unui ansamblu de locuințe eficiente energetic, după conceptul nZEB (Nearly Zero-Energy Building).

Ansamblul rezidențial se construiește în zona Grădinari – Metalurgie și va cuprinde 98 de apartamente cu o cameră, 78 de apartamente cu două camere, 12 apartamente cu trei camere.

În total, complexul va include 199 de locuri de parcare, dintre care 14 vor fi rezervate persoanelor cu dizabilități.

Lucrările au ajuns la un stadiu fizic de circa 35%. Majoritatea tronsoanelor au fost ridicate până la etajul al treilea, iar unele au ajuns deja la nivelul mansardelor. În prezent, constructorii lucrează la montarea planșeelor și la consolidarea cadrelor.

Clădirile vor respecta standardul european nZEB, ceea ce înseamnă performanță energetică foarte ridicată și consum aproape egal cu zero. O parte semnificativă din necesarul de energie va proveni din surse regenerabile, reducând impactul asupra mediului și costurile de întreținere pentru viitorii locatari.

Contractul pentru proiectare, asistență tehnică și execuția lucrărilor a fost semnat cu asocierea Conest SA – Artehnis SRL, valoarea acestuia fiind de 74,55 milioane lei cu TVA.

Finanțarea europeană prin PNRR – Componenta 10 „Fondul local” acoperă cheltuieli în valoare de 61,49 milioane lei fără TVA (aproximativ 14,5 milioane de euro).

Investiția include și instalarea a 45 de stații de încărcare pentru automobile electrice, cu un total de 90 de puncte de încărcare, în valoare de peste 5,5 milioane lei.

Potrivit contractului, lucrările trebuie încheiate până în iunie 2026. Locuințele vor fi repartizate tinerilor ieșeni aflați în situații de risc social, oferindu-le șansa la un spațiu modern, eficient energetic și integrat într-un complex urbanistic adaptat standardelor europene. Carmen DEACONU