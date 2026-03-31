Apa a devenit improprie consumului. Robinetele se închid în masă!

Apa dispare din robinete, iar zeci de localități din județul Iași sunt aruncate, peste noapte, într-o situație limită. Totul a pornit de la sursa de apă de la Timișești, unde ploile abundente au declanșat un fenomen aparent banal, dar cu efecte devastatoare: creșterea masivă a turbidității. Apa nu mai este limpede, nu mai este sigură, nu mai poate fi tratată în parametri normali. În acel moment, sistemul intră în alertă maximă.

Iar decizia este una radicală. ApaVital a anunțat oprirea furnizării apei potabile pentru un număr mare de localități, într-un interval care se întinde până pe 31 martie, ora estimată 18:00. Practic, pentru mii de oameni, ziua de azi și cea de mâine înseamnă o revenire brutală la condiții de avarie.

Utilizatorii domiciliați în localitățile Razboieni, Ion Neculce, Prigoreni, Rediu și Albești (comuna Brăești), Mădârjești, Cotârgaci, Sârca, Belcești, Cornele Caprei, Focuri, Gropnița, Cornari, Ceplenița, Scobinți și Hârlău rămân fără apă potabilă. În spatele acestei decizii nu se află o defecțiune banală, ci o limită clară a sistemului. Turbiditatea crescută înseamnă că apa este încărcată cu particule, sedimente și impurități care nu mai pot fi eliminate eficient. În aceste condiții, furnizarea ar însemna un risc direct pentru sănătatea populației.

Așa că, între a livra apă nesigură și a opri complet sistemul, autoritățile aleg varianta dură.

Mai grav este că astfel de episoade tind să devină tot mai frecvente. Schimbările climatice aduc ploi torențiale, variații bruște, fenomene extreme care pun presiune directă pe sursele de apă. Infrastructura, construită pentru un alt tip de climat, începe să cedeze în fața noii realități. Iar ceea ce astăzi pare o situație punctuală poate deveni, în timp, un tipar.

Chiar și după reluarea furnizării, problemele nu dispar complet. Apa ar putea fi tulbure, iar populația este sfătuită să lase robinetul deschis câteva minute până la limpezire. Este un detaliu care spune totul: revenirea la normal nu este instantanee.

În tot acest timp, echipele ApaVital monitorizează situația și promit reluarea alimentării imediat ce parametrii revin la normal. Daniel BACIU