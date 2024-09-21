Apare Tramvaiul Cafenea, o nouă atracție turistică în capitala Moldovei

* „Tramvaiul Cafenea va fi utilizat exclusiv pentru servirea de cafele de bună calitate, oferind în același timp consumatorilor posibilitatea de a cunoaște orașul pe un traseu care va cuprinde principalele obiective de interes turistic”, au transmis cei de la Compania de Transport Public Iași * tramvaiul va avea prima ieșire pe traseu în weekendul 27 - 29 septembrie

Compania de Transport Public Iași colaborează cu pasionaţii transportului public pentru a realiza împreună proiecte vizând nu doar îmbunătăţirea calităţii acestui serviciu, ci şi antrenarea comunităţii în diverse activităţi sociale şi culturale pornind de la elemente specifice acestui domeniu.

Așa se face că, alături de Asociația Pasionaților de Transport Public Tramclub, dar și de Primăria Municipiului Iași, CTP va lansa în curând Tramvaiul Cafenea, o atracție turistică în premieră pentru capitala Moldovei.

Un vagon din parcul CTP, care inițial era destinat casării, va fi transformat într-o elegantă cafenea pe roți, aceasta urmând a avea prima ieșire pe traseu în weekendul 27 - 29 septembrie, mai ales că 1 octombrie este și Ziua Internațională a Cafelei.

„Așa cum îi spune și numele, Tramvaiul Cafenea va fi utilizat exclusiv pentru servirea de cafele de bună calitate, oferind în același timp consumatorilor posibilitatea de a cunoaște orașul pe un traseu care va cuprinde principalele obiective de interes turistic.

Tramvaiul Cafenea va reprezenta astfel o nouă apariție pitorească pe liniile CTP, după tramvaiul de epocă care deja este binecunoscut turiștilor care vizitează Iașul și alături de celelalte vehicule din Orașul Tramvaielor Pictate”, au transmis cei de la Compania de Transport Public Iași.

„Sperăm ca acest proiect să aibă succes și să sporească atractivitatea turistică a Iașului. Va fi o cafenea specială, oferind calitate, mobilitate și, mai ales, un spirit de oraș european, dinamic, deschis”, a precizat primarul Mihai Chirica.

Iesenii sunt încântați de idee. „Va fi ceva nou. Pare interesant și mai ales pentru tineri. Ne atrage ideea. Cum nu conduc mașina și dacă au și ceai ar fi ideal dimineața înainte de ore, e fix ceea ce trebuie. Interesant. E bun și traseul, că e spre facultate... Decât la cafenea și cum se închid terasele, că vine frigul, e minunată ideea”, spune o tânără din Iași.

Asociaţia Pasionaţilor de Transport Public Tramclub se implică voluntar în acţiunile iniţiate de CTP, desfăşurând diverse proiecte ce beneficiază de sprijinul companiei.

În urmă cu câțiva ani, a iniţiat proiectul „ Iaşi – oraşul tramvaielor pictate, un alt proiect cu impact major fiind cel al creării identităţii vizuale pentru transportul public ieşean. După consultarea prin sondaj a locuitorilor oraşului, au fost stabilite culorile reprezentative pentru serviciul de transport public, vehiculele urmând să fie vopsite de acum într-o schemă care să le conţină.

Maria STANCU