Apavital SA investește peste 74 milioane lei pentru reducerea pierderilor de apă

* operatorul ieșean de apă-canal va externaliza, etapizat, saerviciile de proiectare și de execuție a lucrărilor pentru 32 de proiecte finanțate din surse proprii

În perioada 2025-2029, Apavital SA va realiza un număr de 32 de lucrări de investiții pentru reducerea pierderilor de apă, în cadrul cărora vor fi realizate înlocuiri de rețele de distribuție a apei pe o lungime de 87.340 metri liniari, în municipiul Iași, în orașul Hârlău și în 25 de comune din aria de operare.

Lucrările sunt incluse în Planul de afaceri pentru investițiile în infrastructura de apă și apă uzată dezvoltate de operatorul regional Apavital SA și vor fi realizate din surse proprii, valoarea acestora fiind de 74,52 milioane lei.

Având în vedere volumul mare de lucrări ce urmează a fi executate Apavital SA are în vedere externalizarea etapizată a serviciilor de proiectare și de execuție a acestor lucrări.

Lucrările de investiții pentru reducerea pierderilor de apă vor fi realizate în municipiul Iași (pe străzi din cartierele Galata, Nicolina I, Nicolina II, CUG), Bârnova, Lunca Cetățuii, Holboca, Tomești, Hârlău, Lungani, Buruienești, Butea, Ciohorăni, Hălăucești, Mogoșești-Siret, Mircești, Răchiteni, Andrieșeni, Bivolari, Dagâța, Gorban, Probota, Răducăneni, Țibănești, Vlădeni, Hărmăneștii Vechi, Lespezi, Moțca și Todirești. Carmen DEACONU