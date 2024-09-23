Ape tulburi la ABA Prut-Bârlad. DNA scoate la suprafaţă nepotismele

„Animalul politic” de la Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Prut-Bârlad a intrat iar la apă. Procurorii anticorupţie l-au trimis în judecată pe Petru Avram, într-un al treilea dosar, în stare de libertate. Fostul şef de la ABA Prut-Bârlad este acuzat de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi de comiterea a două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul, ambele în formă continuată.

În acelaşi dosar a fost trimis în judecată şi Sebastian Gabriel Fordea, care la vremea respectivă era delegat în funcţia de inginer şef al Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Vaslui. El este acuzat de procurorii anticorupţie de complicitate la abuz în serviciu cu obţinerea de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată.

A mai fost trimis în judecată şi Laurenţiu Nicolae Pricope, care la data faptelor delegat în funcţia de director al Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Galaţi, pentru complicitate la abuz în serviciu cu obţinerea de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată.

Procurorii îl acuză pe Petru Avram că în calitate de director al (A.B.A) Prut-Bârlad, în cursul anului 2020 i-ar fi delegat pe ceilalţi doi indivizi în funcţii de conducere, ulterior cu prelungire, deşi niciunul nu îndeplinea condiţiile de vechime şi experienţă necesare pentru ocuparea funcţiilor respective. „Concret, Fordea Sebastian Gabriel a fost delegat în funcţia de inginer şef în cadrul SGA Vaslui, iar Pricope Laurenţiu Nicolae a fost delegat în funcţia de director al Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Galaţi. Cei doi au fost încadraţi pe baza a două decizii emise/semnate cu încălcarea prevederilor legale de inculpatul Avram Petru, respectiv o a treia fiind semnată tot în condiţii de nelegalitate de un subordonat, la solicitarea inculpatului”, spun procurorii anticorupţie în rechizitoriu.

Mai mult, procurorii DNA spun că prin acţiunile sale Petru Avram ar fi contribuit la producerea unui prejudiciu total de 133.454 lei în dauna ABA. Prut-Bârlad, reprezentând drepturile salariale de care au beneficiat în mod nelegal ceilalţi doi inculpaţi în perioada mai 2020 - ianuarie 2021.

În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii asupra unor bunuri aparţinând celor trei. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Iaşi, cu propunerea de a se menţine măsurile asiguratorii.

Petru Avram a mai fost trimis în judecată în alte două dosare. Laura RADU