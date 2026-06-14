În județul Iași începe numărătoarea inversă până la vacanța mare. Pentru aproape 100.000 de copii și adolescenți din școlile de stat și particulare, săptămâna 15–19 iunie aduce ultimele ore de curs, mediile finale, diplomele și emoția unui nou final de an.

Luni, 15 iunie, începe ultima săptămână de școală pentru majoritatea claselor din județul Iași. Sunt ultimele cinci zile în care se mai intră la ore, se mai încheie situații școlare și se mai scriu ultimele note în catalog. Vineri, 19 iunie 2026, cursurile se încheie pentru cei mai mulți dintre copiii și tinerii din învățământul preuniversitar ieșean. Calendarul este valabil atât pentru unitățile de stat, cât și pentru cele particulare care respectă structura oficială a anului școlar.

Aproape 100.000 de copii și adolescenți în școlile din județ

Potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Iași, în sistemul de stat erau înscriși 95.429 de cursanți din clasele pregătitoare și până la clasa a XII-a. În învățământul particular figurau alți 3.353, repartizați în ciclurile primar, gimnazial, liceal și profesional. Dintre aceștia, 1.940 urmau cursurile primare, 643 erau la gimnaziu, 644 la liceu, iar 126 în învățământul profesional. În total, 98.782 de copii și adolescenți din școlile ieșene de stat și private încheie încă un an de studiu. Pentru ei, această săptămână nu înseamnă doar finalul cursurilor, ci și linia trasă peste un an plin de teste, teme, emoții, reușite, premii sau, pentru unii, grija corigențelor.

Clasele terminale au ieșit deja din bănci

Nu toate generațiile vor fi însă prezente la ore în intervalul 15–19 iunie. Clasele a XII-a și a XIII-a seral au încheiat deja cursurile, pentru a intra în etapa examenului de Bacalaureat. Și absolvenții de gimnaziu au terminat anul școlar, urmând perioada Evaluării Naționale și a admiterii la liceu. În schimb, pentru cei din învățământul tehnologic și profesional, cu excepția claselor terminale, cursurile vor continua până vineri, 26 iunie.

Cinci zile până la vacanța mare

Pentru cei mai mulți dintre copiii din Iași, vacanța de vară începe sâmbătă, 20 iunie. Până atunci, școlile intră în atmosfera specifică finalului de iunie: se închid mediile, se împart diplome, se fac fotografii de grup și se rostesc promisiuni că prieteniile nu se opresc odată cu golirea claselor. Pentru unii, este doar trecerea spre o nouă clasă. Pentru alții, este despărțirea de învățător, de diriginte sau de școala în care au crescut. Dincolo de festivități, coronițe și aplauze, această săptămână marchează sfârșitul unei etape pentru aproape 100.000 de tineri din județ. Vineri, ultimul clopoțel nu va anunța doar începutul vacanței, ci și închiderea unui nou capitol din viața lor școlară.

Teona SOARE