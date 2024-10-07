Aproape 150 de străzi din oraș vor fi modernizate!

Primăria Municipiului Iași susține un program de modernizare a infrastructurii rutiere și pietonale, precum și de reparații ale străzilor și trotuarelor, în care sunt incluse, în diverse stadii (contracte de lucrări în derulare, proiectate, în curs sau propuse pentru proiectare), în jur de 150 de străzi din toate zonele orașului.

În prezent Primăria Municipiului Iași are încheiate contracte de lucrări, care sunt în derulare, pentru 41 de străzi, la care se adaugă Pasajul Socola, în valoare totală de circa 181 de milioane de lei!

Totodată, municipalitatea pregătește modernizarea a încă 34 de străzi. 13 dintre acestea se află în faza evaluării financiare, fiind depuse trei oferte pentru contractarea lucrărilor de modernizare a străzilor Fermei și Eugen Stătescu, din zona Bucium, strada Șipoțel și fundac Olari din zona Păcurari, strada Mocanului din cartier Crucea Roșie, strada Ursulea din zona Copou, strada Izlaz din zona Bularga, strada Valea Adâncă, strada Ștefan Dimitrescu și strada prof. Nicolae Bucur din zona Valea Adâncă, strada Fântânilor și strada Spital Pașcanu din zona Tătărași, strada prof. Petru Cujbă din zona centrală.

Suma maximă de la bugetul local pentru realizarea acestor lucrări este de 25,32 milioane lei cu TVA. Durata de execuție a lucrărilor este de maxim 12 luni de la data semnării contractului.

O a doua licitație vizează modernizarea porțiunii neasfaltate din strada Podișului, din zona Galata. Procedura are o prevedere financiară de 2,38 milioane lei cu TVA, contractul fiind semnat cu SC Concret Drum SRL.

De asemenea, Primăria Municipiului Iași a finalizat evaluarea celor cinci oferte primite la licitația pentru achiziția serviciilor de proiectare a lucrărilor de modernizare a încă 20 de străzi din toate zonele orașului. Este vorba despre stradela Moara de Vânt, aleea Plopii fără Soț, fundac Oțelăriei, stradela Bârnova, stradela Păun și străzile Cazaban,Urcușului, Cărămidari, Margareta Baciu, Ștefan Hotnog, Boiangiu, C. G. Bedreag, Cerchez, Zimbrului, Grăniceri, Oțelăriei, George Mărgărint, Nicolae Grigorescu, Păun și Rovine.

Prevederea financiară a procedurii este de 700 mii lei cu TVA. Firma sau asocierea câștigătoare vor trebui să predea documentația în cel mult 12 luni de la data semnării contractului.

Zeci de străzi în curs de finalizare

Au fost deja finalizate, de curând, Lotul 1 (aleea Copou, strada Theodor Văscăuțeanu, strada Titu Maiorescu, strada Doctor Victor Babeș, strada Nicolae Istrati, strada Turcu, strada Ion Roată, șoseaua Munteni), Lotul 2 (șoseaua Varianta Rediu, strada Lupiței, strada Albineț, strada Hotin), iar din Lotul 3 au fost finalizate străzile Luca Arbore, Roşcani, Ţicăul de Jos, Dochia și supralărgirea bulevardului Tudor Vladimirescu, iar strada Viticultori, I. I. Mironescu, Șt. O. Iosif și Timpului sunt realizate în proporție de 99%.

Lotul 4 de străzi se afșă în lucru: strada Dr. Nicolae Vicol - 80%, strada George Coșbuc - 90%, strada Dumitrașcu Cantacuzino - lucrările au fost sistate până la finalizarea lucrărilor la rețeaua de gaze naturale, strada Simion Bărnuțiu - lucrările vor fi reluate după finalizarea intervențiilor la rețelele de utilități (gaze, apă), stradela Sofia Nădejde – se lucrează la actualizarea avizelor.

Pe Lotul 5: fundac Strugurilor - 60% lucrări deja executate, strada Poienilor - lucrările vor începe de la o zi la alta, strada Gloriei - 60%, strada Alba lulia - 90%, strada Bucovinei - 60%, strada Călugăreni - 30%, strada Podoleanu- lucrările vor începe în câteva zile, strada Teascului - 65%.

Pe Șoseaua Bucium, lucrările au fost finalizate în proporție de 50% - a fost așternut asfalt pe aproape 2 kilometri de drum din cei 3,4 kilometri contractați, de la pasajul Socola până la intersecția cu șoseaua Bârnova; se lucrează la relocarea rețelei de energie electrică la podețul Vămășoaia. Pe Bulevardul Poitiers, lucrările avansează, au fost efectuate 10% din lucrările propuse - a început decaparea asflatului dinspre Rond vechi CUG spre șoseaua Bucium. Radu MARIN