Aproape 200 de locuințe nZEB pentru tineri, la Iași

Unul dintre cele mai consistente proiecte cu finanțare europeană dedicate tinerilor vulnerabili din Iași avansează într-un ritm alert. În zona Grădinari–Metalurgie, municipalitatea construiește șapte tronsoane de bloc care vor însuma 188 de apartamente, destinate tinerilor aflați în situații de risc. Ansamblul rezidențial este gândit ca o investiție cu dublă miză: una socială, prin crearea unui stoc nou de locuințe, și una urbană, prin apariția unor clădiri eficiente energetic, realizate după standardul nZEB plus.

Datele proiectului arată dimensiunea clară a investiției. Din totalul celor 188 de apartamente, 98 vor fi garsoniere, 78 vor avea două camere, iar 12 vor avea trei camere. Complexul va dispune de 199 de locuri de parcare, dintre care 14 sunt prevăzute pentru persoane cu dizabilități. În plus, proiectul include 45 de stații de încărcare pentru automobile electrice, adică 90 de puncte de încărcare, o componentă care mută investiția din registrul clasic al locuințelor sociale într-o zonă de infrastructură urbană modernă.

Contractul pentru proiectare, asistență tehnică și execuție are o valoare de 74,55 milioane de lei cu TVA. Din această sumă, proiectul european aferent construcției ansamblului de blocuri are o valoare de 55,95 milioane de lei fără TVA, iar componenta privind stațiile de încărcare electrică adaugă încă 5,53 milioane de lei fără TVA. Valoarea totală a proiectului ajunge astfel la 61,49 milioane de lei fără TVA, respectiv 73,18 milioane de lei cu TVA, adică aproximativ 14,5 milioane de euro.

Dincolo de cifre, proiectul răspunde unei presiuni reale din oraș: accesul tinerilor la locuințe. Într-un municipiu în care prețurile de pe piața imobiliară și chiriile au crescut puternic în ultimii ani, construirea de apartamente dedicate categoriilor vulnerabile devine mai mult decât o investiție punctuală. Faptul că ansamblul este construit la standard nZEB plus aduce și o altă miză: costurile de întreținere. Clădirile cu consum de energie aproape egal cu zero promit performanță energetică ridicată, iar necesarul de energie trebuie acoperit într-o măsură cât mai mare din surse regenerabile. Pentru viitorii locatari, acest detaliu poate conta aproape la fel de mult ca suprafața apartamentului, mai ales într-o perioadă în care cheltuielile lunare au devenit o problemă majoră pentru multe gospodării tinere.

Dan DIMA