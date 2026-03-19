Aproape jumătate din apa introdusă anul trecut în sistemul Iașului a dispărut!

ApaVital raportează pierderi uluitoare: 25,5 milioane de metri cubi, echivalentul a 40% din volumul total de apă! Acesta este și motivul pentru care compania se pregătește să lanseze o adevărată revoluție a apei, implementând tehnologii de ultimă generație pentru a controla fiecare picătură.

Microsectoare de distribuție inteligente, contorizare avansată, integrarea debitelor în sistemul SCADA, verificarea și înlocuirea contoarelor defecte, monitorizarea debitelor nocturne și gestionarea presiunii în rețea – toate acestea sunt armele unei lupte fără precedent împotriva pierderilor.

Provocările sunt colosale. Birocrația blochează investițiile, rețelele vechi cedează sub presiunea timpului, prețurile la energie și materiale explodează, iar legislația europeană obligă la standarde stricte de calitate a apei și epurare. Fiecare majorare tarifară devine un focar de tensiune publică, dar ApaVital merge înainte, cu investiții masive și strategii adaptate.

Pentru 2026, bugetul companiei a cuprins extinderea rețelelor în localități precum Țimișești, Bârnova, Miroslava, Focuri sau Țigănași, realizarea de rezervoare uriașe și stații de pompare care să dubleze capacitatea de distribuție a apei, dar și modernizarea infrastructurii existente în municipiu.

Energia verde intră în joc: stația de pompare Păcurari va fi alimentată de o centrală fotovoltaică de 770 kW, reducând costurile și transformând energia soarelui în apă potabilă pentru comunități.

În acest moment, sub umbrela Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027, ApaVital implementează Proiectul regional de apă și canalizare, în valoare de 504 milioane de euro, finanțat în proporție de 94% din fonduri publice nerambursabile. 35 de contracte, dintre care 24 de lucrări, sunt deja în desfășurare, pregătind extinderea și modernizarea rețelelor, cu termene de finalizare între 2026 și 2028. Daniel BACIU