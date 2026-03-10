Bronz național pentru Stomart Iași! Parcurs spectaculos al echipei U17 la turneul final
Arestat pentru că a lovit cu o piatră un poliţist aflat în timpul unei intervenţii

Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a agresat un poliţist aflat în misiune, lovindu-l cu pumnul în care ţinea o piatră. Incidentul s-a petrecut în satul Crucea, comuna Lungani.

Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc în seara de 5 martie, în jurul orei 19:36, bărbatul se afla pe un drum public din localitate. „În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive,  s-a reţinut că inculpatul B.S., în data de 5 martie, în jurul orei 19:36, în timp ce se afla pe drumul public din satul Crucea, comuna Lungani, l-a lovit cu pumnul în care ţinea o piatră, în zona coastelor şi în zona feţei, la nivelul buzei superioare, pe numitul U.G.V., agent de poliţie, care se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cauzându-i acestuia suferinţe fizice”, spune prim procurorul Lidia Neagu.

Două zile mai târziu, pe 7 martie, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Paşcani au pus în mişcare acţiunea penală pentru ultraj şi au cerut arestarea preventivă a suspectului.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Paşcani a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile, în perioada 7 martie - 5 aprilie.

Procurorii precizează că punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsurile dispuse în cauză nu înfrâng principiul prezumţiei de nevinovăţie. Laura RADU

 

