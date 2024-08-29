Arheologii chinezi caută dovezi la Dobrovăț
* „Sperăm să găsim dovezi, pe baza unei premise vechi, pornite de la faptul că între cultura Cucuteni și o cultură preistorică a noastră, Yangshao, sunt multe similarități. Presupunerile noastre sunt că ar fi putut un avea loc anumite conexiuni între cele două. Noi am vrut să găsim dovezi directe sau indirecte, arheologice, să susținem această presupunere”, spune Chenghao Wen, Research Assistant Institute of Archaeology Chinese Academy of Social Sciences * șantierul arheologic de la Dobrovăț este prima colaborare romano-chineză din România
„Posibil să existe o astfel de legătură. La un moment dat au intervenit niște schimbări climatice care sunt periodice care i au împins pe locuitorii din anumite zone , mă refer aici la cei din semiluna roditoare, să caute noi zone cu resurse pentru animale și pentru ei, pășuni, terenuri bune de agricultură sau sare. Să nu uităm ca în România resursele de sare sunt importante. Este posibil ca la un moment dat împinși de aceste schimbări climatice o parte din cei care au generat ceramica pictată s-au îndreptate și spre această zonă , ceea ce se numește astăzi drumul mătăsii poate fi un mijloc de comunicare între civilizații mai vechi”, explică dr. Marga Lazarovici, cercetător științific la Institutul de Arheologie.
Similaritățile din picturile de pe ceramica celor două culturi a dat naștere la această întrebare. „Atât Cucuteni cat și Yangshao au aproape aceeași manieră de evoluție. Sunt nenumărate semne și simboluri reprezentate pictural pe vase, prin forma vaselor, dar mai ales prin diferite motive decorative. Sunt experți care spun că scrierea danubiană care apare la noi din neoliticul timpuriu e echivalentă cu un gen de scriere care apare și în China la sfârșitul culturii Yangshao”, mai spune cercetătoarea.
Planuri de viitor pentru situl de la Dobrovăț
După închiderea săpăturilor zona ar putea devenit primul sit arheologic transformat în parc ce poate fi vizitat. „Șantierul arheologic de la Dobrovăț este prima colaborare romano-chineză din România. După ce epuizăm partea de cercetare pentru întreaga suprafață și toate locuințele din această așezare vrem să aplicăm pentru fonduri europene pentru a face aici un parc arheologic pentru ca deja lucrăm la reconstituirea unora din locuințele existențe aici”, spune Lăcrămioara Stratulat, director adjunct Completul Muzeal
