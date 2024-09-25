Arhiepiscopia Iașilor se asociază cu Consiliul Județean, pentru organizarea unui festival de film

Consiliul Județean Iași va aloca suma de 49.900 lei şi va încheia un acord de cooperare cu Arhiepiscopia Iaşilor — Centrul Cultural Misionar Doxologia, pentru realizarea în parteneriat a evenimentului Festivalul Internaţional de film Quo Vadis?, în perioada 7-10 noiembrie 2024.

Evenimentul işi propune să susţină şi să promoveze producţia cinematografică de artă şi a filmelor de calitate din patrimoniul naţional şi internaţional, de filon creştin, precum şi susţinerea şi promovarea cinemaului românesc, susțin reprezentanții CJ Iași. „Pe lângă proiecţiile de filme, festivalul include evenimente interactive, cum ar fi prezentări şi discuţii cu regizori, producători şi actori, ateliere şi conferinţe, activităţi ce oferă un cadru proprice de educaţie, informare, inspiraţie şi motivaţie pentru oameni de toate vârstele. Obiectivul general - evenimentul propune să îmbunătăţească gradul de participare a publicului şi să creeze contexte de interacţiune, urmărind astfel să consolideze relaţia cu publicul fidel şi să activeze, totodată noi segmente de public. Impactul financiar asupra bugetului judeţului - suma de 49.900 lei solicitată de Arhiepiscopia Iaşilor - Centrul Cultural Misionar Doxologia. Grupul(rile) ţintă este format dintr-un public participativ (minim 4.000 de persoane care vor participa la activităţile evenimentului şi unul expus comunicării (circa 100.000 persoane pe diferite platforme media. Beneficiari direcţi: 4.000 de participanţi de toate vârstele din judeţul Iaşi şi zonele învecinate, 60 de voluntari implicaţi direct în organizarea evenimentului”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului.

„În societatea contemporană românească, Biserica Ortodoxă Română, dar şi Instituţiile publice cu rol în susţinerea educaţiei tinerei generaţii prin cultură şi prin expunerea permanentă la tezaurul de valori creştine perene sunt chemate să dea o permanentă mărturie. Urmând acestei chemări, în anul 2024, în luna noiembrie, timp de 4 zile, în perioada 7 - 10 noiembrie, Arhiepiscopia Iaşilor, prin Sectorul Cultural, va organiza prima ediţie a Festivalului Internaţional de film Quo Vadis. Întrebarea Quo vadis? (Incotro?), în condiţiile în care societatea românească este ameninţată de mai multă vreme de ideologii alogene, străine de ethosul creştin şi este profund preocupată de războiul fratricid de lângă graniţele ţării, ne-o adresăm în plan personal, dar şi comunitar. Quo vadis? este o întrebare căreia trebuie să-i aflăm răspunsuri, mai ales în acest an, când se împlinesc 35 de ani de la Revoluţia română din decembrie 1989. De aceea genericul sub care va fi aşezată prima ediţie a festivalului este Libertate. Festivalul, având în board-ul de organizare specialişti în domeniul industriei cinematografice (Elena Dulgheru - cristic de film, Cristi Avram - regizor, Ioan Antoci - scenarist, Violeta Gorgos regizor) şi o echipă cu experienţă în organizarea de evenimente culturale, îşi propune ca pe durata a 4 zile, în noiembrie a.c. să prezinte publiculului proiecţii cinematografice româneşti şi internaţionale, care să problematizeze, să încerce răspunsuri la întrebarea Quo vadis? sau să genereze noi preocupări în sensul exprimării artistice a unor adevăruri de credinţă. Producţiile invitate vor fi însoţite de la caz la caz de producător, actori, regizor sau scenarist, care vor fi implicaţi în dialogul cu publicul prezent la proiecţii. De asemenea, vor fi prezenţi la Iaşi directorii unor festivaluri similare, cum ar fi Byzanfest din Australia . Toţi aceşti profesionişti în domeniu vor participa şi la mese rotunde de discuţii pentru a identifica modul în care producţia de filme cu filon creştin poate fi sporită şi diversificată. intre filmele pe care Ie dorim prezente la Iaşi se vor regăsi deopotrivă filme de lung metraj şi filme de scurt-metraj, docu-drame, documentare, artistice şi de animaţie”, susțin reprezentanții Arhiepiscopiei.

Aceștia argumentează că, în conformitate cu studiile sociale, filmele sunt un vehicul extrem de eficient de modelare a mentalităţii collective. Daniel BACIU