Arma tentativei de asasinat: o boxă audio portabilă!

Marius C., zis Bulancea, este acum judecat pentru săvârșirea infracțiunii de tentative de omor. Asta după ce, la finele trecute, dosarul său a trecut de camera preliminară de la Tribunalul Iași. Până aici, nu este nimic deosebit, destui tineri din mediul rural ajung inculpați pentru așa ceva, în urma unor conflicte spontane. Mai ales când acestea au loc cu ocazia diverselor chefuri, udate cu alcool din belșug.

Ce-l diferențiază total pe Bulancea dintre toți aspiranții la titlul de asasin e arma cu care a încercat să comită crima. Violenta scenă s-a derulat într-un sat din comuna Strunga, în dimineața de 17 iunie a.c., în jurul orei 8.00. Era o zi de luni, participanții la petrecere ar fi trebuit să fie deja la muncă, dar nimeni n-avea chef să plece. Prea frumos acolo, mai ales în raport cu sarcinile de serviciu. Totuși, s-a găsit cineva care să facă opinie separate. Un anume Petru V.

Chefliii au încercat să-l rețină, dar el, nu și nu. Când Bulancea a vrut să-i împiedice plecarea, Petru, deloc inspirat, l-a înjurat. A fost momentul declanșării unei lupte scurte, dar extrem de dură. Bulancea s-a înarmat cu ce i-a venit la îndemână, adică boxa audio portabilă din care sunau manele clasice, dar și recente.

Boxa n-a mai cântat, a fost expediată direct spre țeasta lui Petru și a lovit în plin. K.O. în mai puțin de-un minute. Bulancea n-a mai avut ce bate, și-a reluat îndeletnicirea de mai înainte, adică golitul paharelor.

Lista diagnosticelor, mai ceva ca un pomelnic

Petru a ajuns la spital în stare extrem de gravă, fiind diagnosticat cu „hematom epicranian frontal drept, care a necesitat evacuare, excoriaţii, echimoze, tumefacţii, hemoragie subconjuctivală, fractură centro-ocluzo-facială transversală înaltă asociată cu fractură cominutivă latero-facială dreapta (traiecte de fractură la nivelul rebordului orbitar inferior drept, cu fragment intermediar la acest nivel şi cu deplasarea fragmentelor osoase, traiect de fractură la nivelul rebordului orbitar inferior stâng, fără deplasarea fragmentelor osoase; traiecte de fractură la nivelul crestei zigomato-alveolare bilateral, cu deplasarea fragmentelor osoase şi fragmente intermediare multiple la acest nivel, şi traiecte de fractură la nivelul suturii fronto zigomatice bilateral, traiect de fractură la nivelul plăcii malare drepte, arcadei zigomatice drepte, cu deplasarea importantă a osului zigomatic drept, traiecte de fractură la nivelul marii aripi sfenoidale bilateral, spinei nazale şi crestei lacrimale posterioare”.

30 zile de îngrijiri medicale, legiștii au spus că i-a fost pusă în pericol viața și, drept urmare, Bulancea a ajuns în arestul preventiv. Acum, așteaptă începerea procesului. Claudiu CONSTANTIN