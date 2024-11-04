Armonii sub cupola Palatului Culturii. O săptămână de muzică, dans și reflecție la Opera Iași

La Iași, arta lirică și muzica instrumentală se întâlnesc din nou sub splendida boltă a Holului de Onoare de la Palatul Culturii. Marți seara, de la ora 18:30, publicul este invitat să pornească într-o călătorie sonoră prin muzicile tradiționale ale lumii, într-un concert cameral susținut de artiștii instrumentiști ai Operei Naționale Române din Iași. Această întâlnire muzicală promite momente de vibrație autentică și o paletă sonoră ce aduce în fața ascultătorilor nuanțele culturale ale diverselor popoare, într-un spațiu marcat de istorie și noblețe arhitecturală.

Palatul Culturii devine săptămâna aceasta un loc de întâlnire al artelor. Pe lângă concertul de marți, iubitorii operei și baletului vor putea participa la alte trei evenimente organizate de Opera ieșeană în Sala Mare. Joi și sâmbătă, tot de la ora 18:30, spectacolul de balet „Romeo și Julieta”, compus de Serghei Prokofiev, va oferi publicului o reinterpretare vibrantă a tragediei shakespeariene, îmbinând expresia coregrafică cu dramatismul muzical. Vineri, seara de la ora 18:30 va fi dedicată unei conferințe extraordinare, „Scena și culisele. Ieri și azi”, susținută de doi titani ai artei și culturii românești, Ioan Holender și Sever Voinescu, oferind o incursiune fascinantă în universul ascuns al scenei, de la trecut la prezent.

Pentru cei care iubesc nu doar muzica, ci și atmosfera elegantă și aparte a Palatului Culturii, săptămâna aceasta reprezintă o ocazie de a se lăsa purtați într-o lume a sunetelor, a poveștilor și a introspecției artistice. Un program ce îmbină sonorități diverse, o poveste de iubire clasică și o discuție memorabilă despre evoluția teatrului liric – toate aceste evenimente sunt o mărturie a efortului Operei Naționale Române din Iași de a aduce arta mai aproape de sufletele ieșenilor.

Maura ANGHEL