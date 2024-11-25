Ieșenii se pot înscrie la Rabla Auto 2025
Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Artiștii Filarmonicii vor aprinde Bradul de Crăciun

Artiștii Filarmonicii vor aprinde Bradul de Crăciun

Artiștii Filarmonicii vor aprinde Bradul de Crăciun

Ca în fiecare an, Filarmonica „Moldova” Iași lansează invitația de a participa la un eveniment magic dedicat sărbătorilor de iarnă. „Vino la Palas să aprindem luminile de Crăciun într-o atmosferă plină de bucurie și muzică deosebită! Sâmbătă, 30 noiembrie 2024, începând cu ora 19:00, în zona Atrium Palas Mall, vă așteptăm să ne alăturăm într-o seară specială, unde muzica clasică și Corul academic Gavriil Musicescu vor transforma momentul într-un basm de neuitat”, au spus artiștii.

Programul serii va fi orchestră de excepție, Orchestra simfonică a Filarmonicii „Moldova” Iași, sub bagheta talentatului dirijor Bogdan Chiroșcă, care va interpreta cele mai frumoase refrene de Crăciun. Alături de orchestră, corul academic, dirijat de Consuella Radu-Țaga, va aduce armonii sublime ce vor completa perfect atmosfera festivă, invitând publicul să se bucure de magia sărbătorilor într-un mod autentic și emoționant.

Evenimentul se desfășoară în incinta Palas Mall, într-o zonă special amenajată pentru a crea un decor de poveste, unde luminile de Crăciun vor străluci alături de acordurile muzicii, oferind o experiență vizuală și auditivă deosebită. Intrarea este liberă, astfel că toți cei interesați de o seară plină de cultură și festivitate sunt invitați să participe și să se bucure de acest moment deosebit alături de artiștii filarmonicii. „Nu ratați ocazia de a vă alătura comunității într-o seară dedicată muzicii, luminii și bucuriei de Crăciun”, au mai spus artiștii

Maura ANGHEL

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe