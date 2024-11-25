Artiștii Filarmonicii vor aprinde Bradul de Crăciun

Ca în fiecare an, Filarmonica „Moldova” Iași lansează invitația de a participa la un eveniment magic dedicat sărbătorilor de iarnă. „Vino la Palas să aprindem luminile de Crăciun într-o atmosferă plină de bucurie și muzică deosebită! Sâmbătă, 30 noiembrie 2024, începând cu ora 19:00, în zona Atrium Palas Mall, vă așteptăm să ne alăturăm într-o seară specială, unde muzica clasică și Corul academic Gavriil Musicescu vor transforma momentul într-un basm de neuitat”, au spus artiștii.

Programul serii va fi orchestră de excepție, Orchestra simfonică a Filarmonicii „Moldova” Iași, sub bagheta talentatului dirijor Bogdan Chiroșcă, care va interpreta cele mai frumoase refrene de Crăciun. Alături de orchestră, corul academic, dirijat de Consuella Radu-Țaga, va aduce armonii sublime ce vor completa perfect atmosfera festivă, invitând publicul să se bucure de magia sărbătorilor într-un mod autentic și emoționant.

Evenimentul se desfășoară în incinta Palas Mall, într-o zonă special amenajată pentru a crea un decor de poveste, unde luminile de Crăciun vor străluci alături de acordurile muzicii, oferind o experiență vizuală și auditivă deosebită. Intrarea este liberă, astfel că toți cei interesați de o seară plină de cultură și festivitate sunt invitați să participe și să se bucure de acest moment deosebit alături de artiștii filarmonicii. „Nu ratați ocazia de a vă alătura comunității într-o seară dedicată muzicii, luminii și bucuriei de Crăciun”, au mai spus artiștii