Asalt pe Autostrada Unirii: nouă giganți se luptă pentru supervizarea unuia dintre cele mai așteptate tronsoane ale A8

* lista competitorilor arată clar interesul masiv pentru acest contract: de la nume grele precum EGIS România, IRD Engineering, Consitrans sau Tecnic Consulting Engineering, până la asocieri internaționale cu firme din Macedonia de Nord, Turcia sau Spania * durata de realizare a întregului tronson 2 Târgu Frumos - Lețcani (28,6) este de 46 de luni (10 pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție) * în lotul acesta este inclus și segmentul de autostradă care va funcționa ca o centură a localității Podu Iloaiei

Autostrada Unirii revine în prim-plan cu un semnal clar: proiectul intră într-o etapă decisivă, iar miza este uriașă. Nu mai puțin de nouă oferte au fost depuse pentru contractul de supervizare a lucrărilor pe tronsonul 2 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț–Iași–Ungheni, unul dintre cele mai complexe și strategice segmente de infrastructură rutieră din Moldova.

Este vorba despre tronsonul Târgu Frumos – Lețcani, cu o lungime de 28,6 kilometri, o verigă-cheie în conectarea Iașului la rețeaua națională și, mai departe, la frontiera estică a Uniunii Europene. Contractul de supervizare are o valoare impresionantă – 57 de milioane de lei – și o durată totală de 110 luni, ceea ce arată amploarea și responsabilitatea acestui proiect.

Timp de aproape un deceniu, supervizorul desemnat va avea misiunea critică de a ține sub control fiecare etapă: 46 de luni dedicate proiectării și execuției, urmate de 60 de luni de garanție a lucrărilor. Practic, ochiul care va veghea ca Autostrada Unirii să nu repete greșelile marilor șantiere întârziate din România.

Lista competitorilor arată clar interesul masiv pentru acest contract: de la nume grele precum EGIS România, IRD Engineering, Consitrans sau Tecnic Consulting Engineering, până la asocieri internaționale cu firme din Macedonia de Nord, Turcia sau Spania. Este o competiție dură, cu experiență globală pusă față în față pentru un proiect simbol al Moldovei.

Rolul supervizorului nu este unul formal. Acesta va trebui să asigure un management strict al lucrărilor, astfel încât autostrada să fie realizată la termen, în bugetul stabilit și la cele mai înalte standarde de calitate, conform normativelor și legislației în vigoare. Cu alte cuvinte, va fi garantul faptului că A8 nu rămâne doar o promisiune politică.

Tronsonul Târgu Frumos–Lețcani impresionează și prin dimensiunea tehnică a lucrărilor: 33 de poduri și pasaje, însumând 7,8 kilometri, inclusiv cel mai lung pasaj – de 1.130 de metri – peste râul Bahlui, două tuneluri și trei noduri rutiere majore – la Podu Iloaiei, Lețcani și la drumul de legătură cu DN 28.

Durata de realizare a întregului tronson 2 Târgu Frumos-Lețcani (28,6) este de 46 de luni (10 pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție). Pentru a asigura finalizarea în cel mult 14 luni a segmentului de autostradă care va funcționa ca o centură a localității Podu Iloaiei, CNIR a prevăzut acordarea punctajului suplimentar constructorului care își asumă și prioritizează acest segment cu o lungime de 4 kilometri.

Autostrada Unirii începe, încet, să se miște. Iar lupta pentru controlul ei abia a început. Daniel BACIU