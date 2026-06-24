Asfalt pe primele segmente din Autostrada Unirii A8!

* dacă ritmul actual se menține, primele segmente circulabile ar putea deveni realitate în prima parte a anului 2027, marcând un moment simbolic pentru Autostrada Unirii A8 – proiectul care promite să lege, în premieră modernă, Transilvania de Moldova și să transforme radical harta rutieră a României

Lucrările la tronsonul de 24 de kilometri dintre Târgu Mureș și Miercurea Nirajului avansează într-un ritm susținut, cu aproximativ 50% stadiu fizic atins în teren, pe unul dintre cele mai complexe segmente ale Autostrăzii Unirii A8.

Pe șantier, imaginea este una de amploare industrială: aproape 800 de muncitori și peste 700 de utilaje și echipamente acționează zilnic într-un efort coordonat, cu obiectivul clar de a împinge lucrările în etapa finală. În următoarele luni, ritmul este așteptat să crească semnificativ, pe fondul operațiunilor de asfaltare programate la scară mare.

Numai în luna iulie sunt prevăzute aproape 25.000 de tone de mixturi asfaltice, în timp ce în august volumul urmează să urce până la aproximativ 40.000 de tone, semn al intrării într-o fază critică a execuției.

În paralel, lucrările de artă avansează într-un ritm și mai alert. Podurile și pasajele au ajuns la circa 65% execuție, iar din aproape 600 de grinzi necesare proiectului, peste 400 sunt deja produse și mai mult de 200 montate în poziție. Până în prezent, constructorul a turnat peste 108.000 de metri cubi de beton, o cifră care reflectă dimensiunea reală a unuia dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din regiune.

Un moment-cheie îl reprezintă finalizarea, programată pentru luna iulie, a ultimelor lucrări de relocare a rețelelor electrice de înaltă tensiune. Odată încheiat acest pas, vor fi deblocate complet ultimele fronturi de lucru, permițând accelerarea execuției pe întreg traseul.

În acest context, constructorul turc Nurol İnşaat a realizat încă din aprilie o turnare experimentală de asfalt pe acest tronson, o etapă tehnică importantă în testarea capacității de producție și aplicare a mixturilor asfaltice pe proiectul TMM1 – cel mai amplu contract derulat de companie în România.

Proiectul include o infrastructură complexă: un nod rutier care va asigura conexiunea cu Autostrada Transilvania A3 și cu municipiul Târgu Mureș, legături directe cu DN13 (E60) și DJ151D, un Centru de Întreținere și Control, două parcări și nu mai puțin de 36 de poduri, pasaje și viaducte, printre care și o structură impresionantă de 256 de metri lungime. Daniel BACIU