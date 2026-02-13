Astăzi începe vacanța de schi pentru elevii Iașului. Cursurile se reiau pe 23 februarie
În Iași, ziua de vineri, 13 februarie 2026, închide oficial o etapă lungă de cursuri: modulul 3 se termină, iar de a doua zi începe vacanța mobilă – pauza de o săptămână din februarie pe care elevii o resimt ca pe un „restart” la mijlocul iernii. Pentru mulți copii e, pur și simplu, vacanța cu cele mai multe planuri spontane; pentru părinți, e săptămâna în care calendarul familiei trebuie rearanjat din mers.
Conform structurii stabilite la nivel local, elevii din județ au liber în intervalul 14–22 februarie, iar luni, 23 februarie, se reiau cursurile, odată cu începutul modulului 4.
De ce „vacanță de schi”, când nu toți ajung pe pârtie? Pentru că, în ultimii ani, această pauză a fost gândită ca un respiro de iarnă, iar perioada exactă diferă de la județ la județ, în fereastra națională de la 9 februarie la 1 martie. Practic, inspectoratele decid, iar familiile își fac planurile în funcție de o singură certitudine: e singura vacanță care „se mută” pe hartă.
În cazul Iașului, modulul următor nu e deloc scurt: după revenirea din 23 februarie, elevii intră într-o perioadă de cursuri care ține până la începutul lui aprilie (în calendarul local, modulul 4 se încheie pe 3 aprilie). Clara DIMA
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.
Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?
Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp 0752 266 264 si noi le facem cunoscute!