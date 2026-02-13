În Iași, ziua de vineri, 13 februarie 2026, închide oficial o etapă lungă de cursuri: modulul 3 se termină, iar de a doua zi începe vacanța mobilă – pauza de o săptămână din februarie pe care elevii o resimt ca pe un „restart” la mijlocul iernii. Pentru mulți copii e, pur și simplu, vacanța cu cele mai multe planuri spontane; pentru părinți, e săptămâna în care calendarul familiei trebuie rearanjat din mers.

Conform structurii stabilite la nivel local, elevii din județ au liber în intervalul 14–22 februarie, iar luni, 23 februarie, se reiau cursurile, odată cu începutul modulului 4.

De ce „vacanță de schi”, când nu toți ajung pe pârtie? Pentru că, în ultimii ani, această pauză a fost gândită ca un respiro de iarnă, iar perioada exactă diferă de la județ la județ, în fereastra națională de la 9 februarie la 1 martie. Practic, inspectoratele decid, iar familiile își fac planurile în funcție de o singură certitudine: e singura vacanță care „se mută” pe hartă.

În cazul Iașului, modulul următor nu e deloc scurt: după revenirea din 23 februarie, elevii intră într-o perioadă de cursuri care ține până la începutul lui aprilie (în calendarul local, modulul 4 se încheie pe 3 aprilie). Clara DIMA