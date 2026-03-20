Reguli stricte pentru transportul bateriilor externe în avion. Ce trebuie să știe toți pasagerii
280.000 de tineri din România primesc bani în plus de la stat dacă se angajează. Care sunt condițiile 
Serviciul militar revine în România, dar în formă voluntară
A fost descoperit unul dintre cele mai terifiante locuri de pe Pământ: Zona în care până și animalele se tem să meargă
Șoc pe piețe: aurul se prăbușește în plin război. Cea mai slabă săptămână din ultimii 40 de ani
Țara în care trăiesc peste 900.000 de români caută urgent 200.000 de muncitori. De ce tinerii refuză meseriile
Simona Halep, din nou îndrăgostită? Detaliul care a dat-o de gol pe româncă. Chiar ea le-a transmis fanilor
Înlocuitorul de motorină care ar putea fi folosit în viitor în România! O idee agreată de ministrul Energiei, Bogdan Ivan
Ateneul Național din Iași caută tineri regizori care să transforme literatura din manual în spectacol

Ateneul Național din Iași deschide, astfel, o competiție care pune în prim-plan tinerele voci ale regiei și le provoacă să construiască punți noi între literatura din programa școlară și lumea scenei. Sub sloganul „Transformă literatura din manual în spectacol!”, concursul își propune să aducă în fața publicului tânăr montări inspirate din operele studiate la gimnaziu și liceu, dar reinterpretate într-o cheie contemporană, apropiată de sensibilitatea noilor generații.

Demersul merge dincolo de o simplă adaptare teatrală. Ateneul își dorește concepte regizorale curajoase, capabile să revitalizeze titlurile clasice și să le transforme în experiențe culturale captivante pentru elevi. Accentul cade pe creativitate, inovație scenică și pe capacitatea regizorilor de a vorbi „pe limba” copiilor și adolescenților de astăzi, într-un moment în care instituțiile culturale caută formule tot mai inventive pentru a reconecta publicul tânăr la lectură și la marile texte literare.

Miza concursului este una importantă: proiectul câștigător nu va rămâne doar la stadiul de idee, ci va fi transformat într-o producție completă, care va avea premiera pe 1 iunie 2026, de Ziua Internațională a Copilului. Prin această alegere, Ateneul propune nu doar un exercițiu artistic, ci și un cadou cultural pentru comunitatea ieșeană, într-o zi simbolic legată de universul copilăriei.

Tinerii regizori interesați trebuie să trimită candidatura la adresa office@ateneuiasi.ro, până la data de 14 aprilie 2026. Dosarul trebuie să includă CV-ul, portofoliul și propunerea de spectacol. Potrivit anunțului, regulamentul complet și criteriile de selecție urmează să fie publicate în perioada imediat următoare pe canalele oficiale ale instituției.

Prin această inițiativă, Ateneul Național din Iași transmite un semnal clar despre rolul pe care teatrul îl poate juca în educație: acela de a scoate literatura din tiparele clasice ale predării și de a o aduce mai aproape de copii, prin emoție, imaginație și spectacol. Concursul poate deveni, în același timp, și o rampă de lansare pentru o nouă generație de regizori care cred că marile texte ale școlii pot avea o viață nouă pe scenă. Maura ANGHEL

