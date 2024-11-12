Au ajuns la închisoare după ce au citit apometrele





Au minţit că au venit să citească apometrele, au plecat cu 14.000 de lei, dar s-au trezit în spatele gratiilor. Asta este, pe scurt, povestea a două femei care s-au ales cu dosare penale pentru tâlhărie calificată şi au fost arestate preventiv pentru 30 de zile.

Poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Iaşi spun că au identificat două femei, ambele în vârstă de 49 de ani, bănuite de comiterea infracţiunii de tâlhărie calificată. „Din cercetările efectuate, s-a constatat faptul că, la data de 9 noiembrie, sub pretextul că ar fi angajatele unei instituţii şi ar trebui să citească apometrele, acestea ar fi intrat într-un apartament, din municipiul Iaşi şi ar fi sustras 14.000 de lei. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, urmând a fi restituit persoanelor vătămate. În baza probatoriului administrat în cauză, la data de 9 noiembrie, cele două femei, bănuite de comiterea infracţiunii de tâlhărie calificată, au fost reţinute de poliţişti, pentru 24 de ore. Ulterior, cele două femei au fost prezentate, propuneri legale, Parchetului de lângă Judecătoria Iaşi şi Judecătoriei Iaşi, instanţă care a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile”, transmit cei de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie.

Pentru a preveni furturile din locuinţe, poliţiştii vă recomandă să nu oferiţi necunoscuţilor informaţii despre bunurile pe care le deţineţi sau despre vecini, nici măcar celor care susţin că sunt reprezentanţii unor instituţii, dar nu pot face această dovadă. „Dacă sună la uşă persoane care pretind că reprezintă instituţii care oferă servicii publice (deratizare, instalaţii electrice, termice sau de gaz, etc.), nu le lăsaţi să intre în casă, decât după verificarea documentelor de identitate, respectiv a celor de serviciu, şi dacă sunt însoţite de administratorul imobilului. Nu permiteţi accesul în locuinţă celor care vin să vă prezinte diverse promoţii, în scop caritabil sau pentru sondaje de opinie”, spun cei de la Inspectoratul de Poliţie. Laura RADU