Au fost selectate variantele de traseu pentru Drumul Expres Suceava – Botoșani

* drumul va trece prin localitățileSalcea, Dumbrăveni, Vlădeni, Mihai Eminescu, Curtești, va avea 19,8 km lungime și o lățime a parții carosabile de 22,5 m * vor fi construite 4 benzi de circulație, câte două pe sens, cu zonă mediană amenajată pentru a se dezvolta la nivel de autostrada, 8 poduri, 3 noduri rutiere (nod A7, nod Huțani, nod Varianta Ocolitoare municipiul Botoșani), spații de servicii, câte unul pe fiecare sens

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că Drumul Expres Suceava – Botoșani, unde CJ Suceava este lider de proiect, în parteneriat cu Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), CJ Botoșani, Primăria municipiului Suceava, Primăria municipiului Botoșani, a intrat într-o nouă fază.

Flutur a prrecizat că CJ Suceava a aprobat, în Consiliul Tehnic Economic, Analiza multicriterială, un document prin care au fost selectate două alternative de traseu din cele 3 propuse inițial de proiectant, variantele fiind deja trimise CNAIR pentru validare, urmând ca în etapa viitoare să fie aleasă soluția finală. Valoarea proiectului este de 296 milioane de euro.

Drumul rapid va trece prin raza localităților Salcea, Dumbrăveni, Vlădeni, Mihai Eminescu, Curtești, va avea 19,8 km lungime, lățimea parții carosabile este 22,5 m cu 4 benzi de circulație, câte două pe sens, cu zonă mediană amenajată pentru a se dezvolta la nivel de autostrada, 8 poduri, 3 noduri rutiere (nod A7, nod Huțani, nod Varianta Ocolitoare municipiul Botoșani), spații de servicii, câte unul pe fiecare sens. Proiectul este cofinanțat prin Programul de Transport 2021 – 2027 și are proiectata o viteza de 120 km/h. „Încă din 2022, CJ Suceava a făcut demersurile încheindu-se un parteneriat între CJ Suceava, CNAIR, CJ Botoșani, Primăria municipiului Suceava, Primăria municipiului Botoșani. Drumul Expres A7 – Suceava Botoșani este în fapt o prelungire a Autostrăzii A7 și leagă reședințele celor două județe Suceava și Botoșani, dând o perspectivă de intensificare a dezvoltării economico sociale în Regiunea de Nord Est a României, se creează un Pol economic care reunește capitale județelor Suceava și Botoșani împreună cu zonele metropolitane, aceasta însemnând 300.000 de locuitori. Când vorbim de 19 km de drum rapid, vorbim de un timp chiar mai scurt de jumătate de oră și vorbim în același timp de o regândire a mobilității urbane, zona devenind o parte de țară mult mai atractivă pentru investitori și antreprenori”, a mai spus Gheorghe Flutur. Ecaterina VICOL