Au început înscrierile la Concursul Național „Ion Creangă”

Muzeul Național al Literaturii Române Iași a dat start înscrierilor pentru ediția 2026 a Concursului Național „Ion Creangă” de creație literară – Povești, ajuns anul acesta la ediția a 34-a. Competiția își propune să descopere și să încurajeze vocile care au curajul să spună o poveste „cap-coadă”, cu o miză literară clară, într-o lume în care atenția se consumă repede, dar poveștile bune rămân.

Concursul se adresează autorilor de limbă română din România, Republica Moldova, Ucraina și diaspora și este structurat pe trei categorii de vârstă: 12–15 ani, 16–19 ani și peste 20 de ani. Fiecare participant poate trimite o singură lucrare, iar condiția esențială este ca textul să fie original și nepublicat.

Înscrierile se închid pe 1 martie 2026, la ora 24:00, iar organizatorii anunță că rezultatele vor fi făcute publice pe 20 aprilie 2026. Festivitatea de premiere este programată pentru 14 iunie 2026, dată la care va avea loc și lansarea volumului ce va reuni textele câștigătoare.

Dincolo de diplome și locuri pe podium, una dintre cele mai importante mize ale concursului este publicarea: poveștile premiate vor fi incluse în volumul colectiv „Poveștile de la Bojdeucă”, care urmează să apară în 2026, la Editura Muzeelor Literare din Iași. Pentru mulți dintre participanți, acest volum poate fi primul pas vizibil într-un traseu literar: o poveste trimisă la concurs devine, concret, o poveste tipărită.

Concursul „Ion Creangă” rămâne, astfel, nu doar o competiție cu tradiție, ci și o invitație limpede: dacă ai o poveste care nu te lasă în pace, acum e momentul să o pui în lume. Detaliile complete despre înscriere și condițiile de participare sunt în regulamentul pus la dispoziție de organizatori.

Maura ANGHEL