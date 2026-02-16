Aur ascuns la frontieră! Lingouri nedeclarate, găsite asupra unui cetățean britanic

* valoarea estimată a aurului ridicat se ridică la aproximativ 278.000 de lei, o sumă care transformă cazul într-unul dintre cele mai consistente descoperiri recente realizate la această frontieră * autoritățile au dispus imediat reținerea lingourilor în vederea expertizării

O descoperire care pare desprinsă din scenariile filmelor cu contrabandă a avut loc la frontiera de est a României, acolo unde vigilența polițiștilor de frontieră a scos la lumină o tentativă spectaculoasă de introducere în țară a unor lingouri de aur ascunse și nedeclarate. Totul s-a petrecut în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, una dintre cele mai tranzitate porți rutiere dintre România și Republica Moldova.

În seara zilei de 15 februarie, în jurul orei 22.00, un autocar care circula pe ruta Chișinău–Cluj a intrat în controlul comun româno-moldovean, desfășurat în baza acordului bilateral privind verificările coordonate la frontieră. Printre pasageri se afla și un cetățean britanic, în vârstă de 51 de ani, care nu părea să iasă cu nimic în evidență. Însă profilul de risc stabilit de autorități a declanșat un control amănunțit, iar ceea ce avea să urmeze a transformat verificarea de rutină într-un caz cu accente spectaculoase.

În urma controlului detaliat, echipa comună a descoperit asupra bărbatului patru lingouri din metal galben, fiecare cântărind câte 100 de grame, marcate ca fiind din aur. Bijuteria financiară, în greutate totală de 400 de grame, fusese ascunsă și nu fusese declarată autorităților, existând suspiciunea clară că bunurile urmau să fie introduse în țară prin evitarea controlului vamal.

Valoarea estimată a aurului ridicat se ridică la aproximativ 278.000 de lei, o sumă care transformă cazul într-unul dintre cele mai consistente descoperiri recente realizate la această frontieră. Autoritățile au dispus imediat reținerea lingourilor în vederea expertizării, pentru stabilirea exactă a autenticității și provenienței acestora.

Cetățeanul britanic a fost sancționat contravențional cu o amendă de 20.000 de lei, însă ancheta nu se oprește aici. Polițiștii de frontieră continuă verificările pentru a stabili dacă transportul aurului face parte dintr-o rețea mai amplă sau dacă este vorba despre o tentativă individuală de introducere ilegală a unor valori considerabile pe teritoriul României.

Cazul readuce în prim-plan presiunea constantă asupra punctelor de trecere din zona Moldovei, unde traficul intens și diferențele economice dintre state transformă frontiera într-un punct sensibil pentru tentative de contrabandă și transport ilegal de bunuri de mare valoare. La Albița, însă, planul s-a oprit brusc la linia de control, iar aurul a rămas, cel puțin deocamdată, în custodia autorităților. Daniel BACIU