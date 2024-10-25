Autostrada Moţca - Iaşi - Ungheni, în fața pasului decisiv!

* „Ar trebui ca până pe 10-15 noiembrie să avem publicat în Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern cu privire la studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici, urmând ca ulterior proiectul să fie transferat către CNIR, pentru deschiderea licitaţiei de proiectare şi execuţie”, susține Cătălin Urtori, preşedintele Consiliului de Administraţie al CNIR tronsonul de autostradă Moțca - Iaşi - Ungheni, parte din Autostrada Unirii A8, are o lungime 93,27 km și va costa 5,3 miliarde de lei

Toate documentele privind construcţia tronsonului Moţca - Iaşi - Ungheni din Autostrada A8 se află la Ministerul Transporturilor şi sunt în procedură de transparenţă decizională.

Cătălin Urtori, preşedintele Consiliului de Administraţie al CNIR, spune că până la mijlocul lunii noiembrie va fi adoptată o Hotărâre de Guvern, care va fi publicată şi în Monitorul Oficial, urmând ca după aceea proiectul autostrăzii A8 să fie transferat Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere, pentru a se ocupa de proiectare şi execuţie. „Este vorba de documentaţia pentru Hotărârea de Guvern cu privire la studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici de pe tronsonul Moţca - Leţcani - Ungheni. Dacă totul decurge normal, ar trebui ca până pe 10-15 noiembrie să avem publicat în Monitorul Oficial această Hotărâre de Guvern, urmând ca ulterior proiectul, conform ordinului de ministru, să fie transferat către CNIR, iar CNIR se va ocupa mai departe de deschiderea licitaţiei PSA, de proiectare şi execuţie”, a spus Urtoi.

Acesta susține că valoarea tronsonului Moţca - Iaşi - Ungheni va fi de 5,3 miliarde de lei.

Din proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici publicat de Ministerul Transporturilor reiese că Proiectul „Autostrada Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni”, parte din Autostrada A8 „Autostrada Unirii”, are o lungime 93,27 km, traversează judeţul Iaşi pe un coridor de la Vest spre Est începând din apropiere de intersecţia cu DN2 (Moţca) până la legătura cu Podul peste Prut la Ungheni din comuna Golăieşti şi traversează localităţile Aroneanu, Bălţaţi, Costeşti, Dumeşti, Erbiceni, Golăieşti, Heleşteni, Ion Neculce, Leţcani, Miroslava, Mirosloveşti, Moţca, Paşcani, Podu Iloaiei, Popricani, Rediu, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Târgu Frumos, Ungheni şi Victoria.

În ianuarie 2023, Compania de Drumuri a aprobat ca traseul final al secţiunii Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni de pe Autostrada Unirii să aibă o lungime totală de 93 de kilometri, 55 de poduri şi 2 tuneluri. Totodată, pe cei peste 90 de kilometri vor fi amenajate şi 9 noduri rutiere, în medie un nod la fiecare 10 kilometri, ceea ce va asigura descărcările de pe A8 şi legăturile cu reţeaua existentă.

Pentru secţiunea de munte, CNIR a anunţat pe 1 octombrie că în Consiliul de Administraţie s-a aprobat lansarea licitaţiilor pentru patru loturi montane (116 km) ale Autostrăzii Unirii A8 (secţiunea Sărăţeni - Pipirig), din judeţele Mureş, Harghita şi Neamţ. Valoarea totală estimată a celor patru loturi este de circa 4 miliarde de euro.

Lotul Sărăţeni - Joseni de 32 de kilometri a fost deja trimis la ANAF pentru aprobarea documentaţiei.

Celelalte două loturi, „capetele”, sunt administrate de CNAIR şi au deja depuse oferte. La licitaţia pentru proiectarea şi execuţia lotului de munte Pipirig - Leghin de pe Autostrada Unirii A8, au fost depuse trei oferte, de la Danlin, Ozaltin şi UMB. Lotul Pipirig - Leghin are o lungime de 19 kilometri şi valoarea contractului este cuprinsă între 3,3 şi 3,8 miliarde lei. Durata contractului este de 4 ani.

Pentru celălalt lot de munte, Miercurea Nirajului - Sărăţeni (23,5 km), două oferte de la companii din Turcia, respectiv Nurol şi Ozaltin, au fost depuse în data de 19 august. Valoarea de licitaţie a contractului, finanţat prin Programul de Transport, este de maximum 3,35 miliarde lei (fără TVA), iar durata pentru proiectare şi execuţie este de 30 de luni. Laura RADU