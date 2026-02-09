Autostrada Unirii A8: drumul Moldovei spre occident, sub presiunea cronometrului!

Autostrada Unirii (A8), proiectul-simbol al Moldovei, arteră vitală care ar trebui să lege definitiv estul României de Transilvania și de Europa, se află într-un moment critic. Deși declarată prioritate strategică națională, A8 înaintează cu pași mărunți, fragmentată în loturi, prinsă între proceduri birocratice, întârzieri de proiectare și riscuri majore de decalare a termenelor de implementare.

A devenit un test național de credibilitate, o promisiune repetată obsesiv, un vis al Moldovei care se lovește, an de an, de zidurile birocrației, de întârzieri cronice și de riscul real al ratării finanțărilor europene. În 2026, A8 se află într-un punct de cotitură dramatic: ori accelerează decisiv, ori riscă să devină cea mai mare dezamăgire de infrastructură a României post-aderare.

Realitatea din teren: cifre care ridică semne de întrebare

Lovitura de teatru a venit odată cu eliminarea din PNRR a două secțiuni-cheie: Târgu Mureș – Miercurea Nirajului (cu legătura la A3) și Leghin – Târgu Neamț. Decizia a stârnit îngrijorare și revoltă, însă Ministerul Transporturilor a fost nevoit să caute rapid soluții alternative pentru a salva proiectul. Salvarea a venit de la Bruxelles: prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene din 17 decembrie 2025, cele două secțiuni au fost reincluse în Programul Transport 2021–2027, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune.

Pe hârtie, lucrurile par să se miște. În șantier, însă, realitatea este dură.

Târgu Mureș – Miercurea Nirajului (24,4 km): lucrări în execuție, dar cu un stadiu fizic de doar 25,14%, iar financiar 20,96%, în ciuda faptului că proiectarea + execuția ar fi trebuit să fie mult mai avansate.

Miercurea Nirajului – Leghin (161,5 km): un adevărat mozaic de loturi, majoritatea aflate încă în etapa de proiectare, cu ordine de începere întârziate sau proceduri birocratice în curs.

Leghin – Târgu Neamț (29,91 km): execuție efectivă, dar cu un progres de doar 7% – un procent care spune totul despre lentoarea proiectului.

Podul peste Prut la Ungheni, simbol al legăturii cu Republica Moldova: avansează, dar și aici progresul este de doar 25%.

În zona Iașului, pe tronsonul Târgu Neamț – Iași – Ungheni (93,27 km), situația este și mai complicată: licitații, proceduri, contestații, contracte atribuite, dar fără lucrări efective pe teren. Practic, autostrada există mai mult în documente decât în realitate.

Întârzieri, avertismente și antreprenori sub lupă

Ministerul Transporturilor recunoaște oficial: întârzierile sunt generate în principal de etapa de proiectare și de neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către antreprenori. Beneficiarul a emis avertismente, a cerut rapoarte lunare de mobilizare, a formulat revendicări și a trimis echipe în șantier pentru monitorizare. Cu toate acestea, ritmul rămâne alarmant de scăzut.

Problemele sunt multiple: lipsă de mobilizare, întârzieri în avize, blocaje cu utilitățile, revendicări contractuale și o presiune uriașă pe termenele de finanțare europeană.

Pentru a evita un colaps financiar, Ministerul Transporturilor a apelat la diversificarea surselor de finanțare. Astfel, secțiunea A8 Pașcani – Iași – Ungheni a fost inclusă, alături de A7 Pașcani – Suceava – Siret, în instrumentul financiar SAFE, aprobat pe 15 ianuarie 2026. Este o mutare strategică, menită să completeze fondurile europene deja alocate sectorului montan al A8 și podului peste Prut.

Este, însă, și un semn clar că banii nu mai sunt garantați, iar Autostrada Unirii merge înainte pe un fir subțire.

A8 rămâne, pentru Moldova, mai mult decât o autostradă: este o promisiune de dezvoltare, o reparație istorică, un test al voinței politice. Însă fiecare lună pierdută, fiecare procent mic de progres, fiecare licitație amânată adâncește sentimentul că Moldova este din nou pusă pe lista de așteptare.

Cronometrul ticăie, fondurile europene au termene limită, iar răbdarea oamenilor a ajuns la capăt. Autostrada Unirii nu mai are voie să rămână doar un slogan. Dacă A8 ratează și acest tren, riscul este ca Moldova să mai aștepte un deceniu pentru drumul care ar fi trebuit să o scoată din izolare.

Ori se accelerează acum, ori istoria va consemna A8 ca pe marele drum care n-a mai ajuns niciodată la destinație. Daniel BACIU