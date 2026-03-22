Autostrada Unirii pierde ritmul. Finanțarea devine principalul inamic

Autostrada care a devenit aproape un mit pentru Moldova începe, în sfârșit, să capete contur. Autostrada A8 – proiectul care ar trebui să lege Târgu Mureș de Ungheni-Prut – se află într-un moment critic: ori intră cu adevărat în execuție până în 2027, ori riscă să rămână încă un deceniu o promisiune.

Pe hârtie, lucrurile arată mai bine ca niciodată. Pe teren, însă, realitatea este mult mai complicată, după cum a mărturiait ieșeanul Cătălin Urtoi, membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, unul dintre cei mai vocali susținători ai Autostrăzii Unirii A8.

Un puzzle uriaș, cu 13 piese și ritmuri diferite

Conform informațiilor oferite de Cătălin Urtoi, Autostrada nu este un proiect unitar, ci un mozaic de loturi aflate în stadii complet diferite. Unele sunt în execuție, altele abia ies din faza de proiectare, iar câteva sunt încă prinse în hățișul licitațiilor.

Cel mai avansat tronson – între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului – este deja la aproximativ 34% și are termen de finalizare în 2026. Este, practic, dovada că A8 poate deveni realitate. Dar, dincolo de acest „cap de pod”, lucrurile încetinesc.

În zona montană, între Sărățeni și Pipirig, mai multe loturi sunt abia în proiectare, deși sunt contractate. Antreprenori puternici, precum UMB, sunt deja implicați, dar timpul începe să devină inamicul principal.

Deși există finanțare pentru proiectare în 2026, aceasta este insuficientă pentru ritmul necesar. Compania Națională de Investiții Rutiere gestionează mai multe loturi simultan, dar are un buget limitat, în jur de 600 milioane lei pentru toate proiectele.

Cu alte cuvinte: există voință, există contracte, dar nu există încă siguranța finanțării complete pentru execuție.

Iar fără bani constanți, orice întârziere în proiectare devine automat o întârziere în construcție.

Unele tronsoane ridică deja semnale de alarmă: Lotul Pipirig – Vânători Neamț nu are încă ordin de începere a proiectării, Tronsonul Leghin – Moțca a pierdut finanțarea prin PNRR din cauza întârzierilor. În plus, există informații despre probleme administrative (garanții nedepuse, proceduri întârziate).

Aceste blocaje, aparent punctuale, pot deraia întregul calendar dacă nu sunt rezolvate rapid.

Moldova, încă în așteptare. Podul peste Prut,simbolul care vine înaintea drumului

Partea cea mai sensibilă rămâne apropierea de Iași. Tronsoanele Moțca – Târgu Frumos, Târgu Frumos – Lețcani, Lețcani – Iași, Iași – Ungheni sunt fie în licitație, fie în așteptarea unor clarificări legislative. Toate au termen limită 2030 prin programul SAFE — un termen care pare generos, dar care, în realitate, este extrem de strâns pentru proiecte de asemenea complexitate.

Un paradox aproape simbolic: podul peste Prut, finanțat prin CEF, va fi gata înainte ca autostrada să ajungă la el. Va deveni funcțional abia când restul infrastructurii va fi finalizat. Un pod către viitor… care mai așteaptă drumul.

Pentru prima dată după mulți ani, Autostrada A8 nu mai este doar o promisiune politică — este un proiect în desfășurare. Dar este și într-un echilibru fragil.

Dacă toate loturile intră în execuție până în 2027, există o șansă reală ca între 2030 și 2032 să se circule de la Târgu Mureș la Ungheni. Dacă nu, Moldova riscă să mai piardă încă un deceniu, susține Cătălin Urtoi.

A8 nu mai este doar o autostradă. Este testul suprem al capacității României de a duce până la capăt un proiect strategic. Iar timpul, de această dată, nu mai are răbdare. Daniel BACIU