Autoturism furat din Spania, indisponibilizat de polițiștii de frontieră ieșeni

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit şi indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor un autoturism care figura în Interpol cu mențiunea „vehicul furat” din Spania.

În data de 02 septembrie a.c., în jurul orei 05.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni - ITPF Iași, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control pentru trecerea frontierei, pe sensul de ieșire din țară, un bărbat cu cetăţenie română și Republica Moldova, în vârstă de 34 ani, la volanul unui autoturism, înmatriculat în Spania.

La controlul de frontieră, existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a mijlocului de transport, colegii noștri au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că acesta figurează în Interpol cu mențiunea „vehicul furat” din Spania.

Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a achiziționat mijlocul de transport, în luna martie a acestui an, de la un unchi, plătind suma de 22.000 de euro.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare de 110.000 de lei, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor. Daniel BACIU