Avalanșă de spectacole pentru copii, la Iași, în weekend

Vacanța începe cu teatru, expoziții și muzică bună în Iași! Ultimele zile din iunie aduc spectacole pentru copii, vernisaje, conferințe și concertul care închide stagiunea Filarmonicii Moldova.

Ateneul Național Iași

Sâmbătă, 27 iunie, ora 11:00 - Premiera spectacolului pentru copii „Anemona și aventura piraților” – Sala Mare „Radu Beligan”.

Complexul Muzeal Național „Moldova”

Palatul Culturii • „Pereți” – Gheorghe Lungu (25 iunie – 26 iulie) • „A fost odată ca niciodată…!” – istoria copilăriei în primele secole romane (19 iunie – 4 octombrie) • „Iașul lui Enescu. 145 de ani” – expoziție foto-documentară (10 iunie – 10 iulie)

Filarmonica Moldova Iași

Vineri, 26 iunie, ora 19:00 – Concertul de închidere a stagiunii 2025–2026 Dirijor: Cristian Mandeal • Solistă: Oxana Corjos (pian), Casa de Cultură a Studenților

Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”

• Vineri, 26 iunie, ora 11:00 – Conferința „Teatrul idiş în România interbelică” • 26–27 iunie – Conferința națională „România și diplomația multilaterală în secolul XX”

Muzeul Național al Literaturii Române Iași

• Duminică, 28 iunie, ora 14:00 – Clubul de film Terminus Cinema: Le Rayon vert • Luni, 29 iunie, ora 16:30 – Spectacol-lectură „Mergeți în sufletul meu!” • 29 iunie – 29 iulie – „Casa Porților Deschise”, simpozion de creație • 05–30 iunie – „Ashes of the Forest” – Luminița Afloarei • 02–30 iunie – Seria video Art.Spot: „Cojocel 9”, Adrian Crîșmaru

Teatrul „Luceafărul”

• 28 iunie, ora 11:00 – Ursul păcălit de vulpe • 28 iunie, ora 17:30 – De ziua lui Pinocchio • 2 iulie, ora 17:30 – Peștișorul de aur

Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Iași

• „I am a dreamer” – Carmen-Gabriela Gîtlan (20–30 iun) • „Dincolo de albastru” – Ecaterina Nechita (20–30 iunie) • „Expresii plastice în fire și culori” – Georgeta Murgoci Vrînceanu (17 iunie – 6 iulie) • „Fragmente de tăcere” (16–30 iunie) • Trienala Internațională de Artă Textilă TexpoART (10–30 iunie)

Muzeul Municipal „Regina Maria”

• Expoziția permanentă • „Expresia sinelui” – Eva Radu

Palatul Braunstein

• „100 de actori români” (1–30 iunie) • „Scrisori către Rise: Ion Minulescu…” • „Școala românească din Moldova” • „Fascinanta stampă japoneză” – expoziție permanentă • „Celebrity” (18 iunie – 10 iulie)

Galeriile de Artă „Dan Hatmanu” – Pasaj Sf. Vineri

• „Dor” – lucrări din patrimoniul Muzeului Municipal.