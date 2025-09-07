Aventura unui fugar din Vaslui s-a încheiat pe Aeroportul Iaşi

Un tânăr de 24 de ani, originar din Vaslui, a crezut că poate păcăli autorităţile române ascunzându-se peste hotare şi folosind documente false. Planul său s-a spulberat însă chiar în momentul în care a pus piciorul pe pământ românesc, după ce a coborât dintr-o cursă aeriană venită din Marea Britanie.

La controlul de frontieră, poliţiştii au simţit că ceva nu e în regulă. Documentele prezentate de tânăr ridicau semne de întrebare, iar verificările suplimentare au scos la iveală adevărul: în faţa lor nu se afla un simplu pasager, ci un condamnat periculos.

Bărbatul din Vaslui avea pe numele său un mandat european de arestare. Justiţia îl condamnase la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru o faptă gravă - tentativă de omor calificat.

După identificare, poliţiştii de la Secţia Regională Transporturi Iaşi, sprijiniţi de colegii de la frontieră, au acţionat prompt. Tânărul a fost încătuşat şi condus direct la Penitenciarul de Maximă Siguranţă din Iaşi, acolo unde îşi va începe lunga socoteală cu legea.

Astfel, cursa din Marea Britanie, care pentru alţi pasageri a însemnat doar revederea cu cei dragi, pentru fugarul vasluian a fost ultima călătorie în libertate. Laura RADU