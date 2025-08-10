Bacul de toamnă: 999 candidaţi îşi încearcă, din nou, şansa

Pentru unii, Bacalaureatul din august este o nouă şansă. Pentru alţii este ultima redută înainte de a închide definitiv capitolul liceului. În judeţul Iaşi, 999 de absolvenţi ai claselor a XII-a şi a XIII-a vor intra din nou în sălile de examen, în sesiunea august 2025: 686 sunt din promoţia curentă şi 313 din generaţiile anterioare.

Printre aceştia, şapte candidaţi din patru şcoli vor beneficia de adaptări speciale, astfel încât să le fie asigurate şanse egale în faşa subiectelor.

Inspectoratul Şcolar a anunţat că pentru această sesiune a examenului de Bacalaureat sunt organizate trei centre de examen.

Absolvenţii claselor a XII-a şi a XIII-a vor susţine prima probă, la limba şi literatura română, pe 11 august. Pe 12 august este programată proba obligatorie a profilului, urmând ca pe 13 august să se desfăşoare proba la alegere a profilului.

Afişarea primelor rezultate şi depunerea cererilor de vizualizare a lucrărilor sunt prevăzute pentru data de 18 august. Vizualizarea lucrărilor şi depunerea contestaţiilor sunt programate în perioada 19-20 august.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 26 august.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: recunoaşterea/ echivalarea/ susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea; obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise. Laura RADU