Banii de azi, sărăcia de mâine: capcana care lovește mii de familii din Iași

* exodul tăcut al șoferilor din Iași * câștigă mii de euro, dar riscă o pensie de mizerie: „Ne-am vândut viitorul pe un net mare”

Sunt mii. Profesioniști ai volanului, șoferi C+E, coloana vertebrală nevăzută a economiei continentale. Dar în 2026, ceva s-a rupt. Conversațiile nu mai sunt doar despre câți bani „rămân curați” la final de lună. În cabinele de camion a intrat o frică nouă, mult mai apăsătoare: frica de bătrânețe, boală și abandon.

Europa se confruntă cu o realitate dură, aproape matematică: peste 500.000 de șoferi C+E lipsesc de pe piață. Transporturile sunt la limită, termenele se comprimă, presiunea crește. Pentru șoferii din Iași, această criză a creat o putere rară: puterea de a alege.

Și totuși, paradoxal, mulți continuă să accepte contracte care îi condamnă pe termen lung. De ce? Din cauza unei iluzii periculoase, vândută ani la rând ca „afacerea vieții”.

Capcana banilor „în mână”: salariu mic, risc uriaș

Modelul clasic de angajare în transportul internațional este bine cunoscut în Moldova: salariu minim pe contract românesc, completat cu diurne consistente. Pe hârtie, șoferul este „sărac”. În realitate, în cont intră 2.800, 3.000, chiar 3.400 de euro. Pare un succes. Dar este o victorie falsă.

Diurna nu este salariu. Nu contează la pensie. Nu contează la concediu medical. Nu contează dacă șoferul face un infarct pe o parcare din Germania sau este implicat într-un accident în Franța. În acele momente, statul se uită strict la salariul de bază. Iar acesta, de cele mai multe ori, este minimul pe economie.

Rezultatul? După 10–15 ani pe comunitate, un șofer care a mutat milioane de euro în marfă riscă să primească o pensie de supraviețuire.

Costel P., șofer din Iași, 12 ani de internațional: „Primeam peste 3.300 de euro și credeam că sunt asigurat. Până când un coleg a căzut din picioare în Franța. Concediu medical, spitalizare, apoi șocul: indemnizație de râs. Atunci am realizat că ani de zile am trăit într-o minciună. Aveam bani, dar nu aveam siguranță”.

Povestea lui nu este singulară. În 2026, tot mai mulți șoferi vorbesc deschis despre momentul trezirii: boală, accident, un calcul de pensie sau o discuție cu cineva care a ieșit la limită din sistem.

„Modelul spaniol” – noua rută a salvării

Din această frică s-a născut o migrație tăcută. Nu spre alte țări, ci spre alte contracte. Tot mai mulți șoferi C+E din Iași aleg așa-numitul „contract spaniol”, un model care schimbă radical regulile jocului.

Diferența este esențială: o parte majoră din venit este salariu brut real, supus contribuțiilor sociale. Asta înseamnă concedii medicale calculate correct, asigurare completă în caz de accident, pensie europeană cumulată, nu firimituri.

Marian I., 54 de ani, veteran al rutelor internaționale: „Când am văzut ce pensie m-ar fi așteptat în România, m-au luat fiorii. După o viață pe drumuri. Cu contractul spaniol, fiecare lună contează. Nu vreau milă la bătrânețe. Vreau drepturile mele”.

Familiile din Iași – victimele colaterale ale contractelor proaste

Dincolo de cifre și legislații, miza reală este acasă. Soțiile, copiii, părinții care rămân în Iași. Un contract prost nu lovește doar șoferul, ci întreaga familie. Un accident pe autostradă poate însemna ani de nesiguranță financiară.

De aceea, în 2026, piața de joburi C+E se schimbă din temelii. Întrebarea-cheie nu mai este „cât e netul?”, ci „Ce se întâmplă cu noi dacă mâine se oprește camionul?”.

Andrei V., șofer tânăr, la început de drum: „Nouă nu ni se mai vinde povestea cu ‘ia banii și taci’. Vrem transparență. Vrem să știm exact ce plătim și ce primim. Am permis C+E în 2026 – asta înseamnă putere. Eu aleg siguranța”.

Cu sute de mii de locuri vacante în Europa, șoferul dictează regulile. Dar doar dacă știe ce să ceară. Înainte de a semna, orice profesionist C+E ar trebui să-și pună trei întrebări simple, dar incomode: Cât din munca mea ajunge, real, în pensia mea? Ce se întâmplă cu familia mea dacă mâine ajung pe un pat de spital? Muncesc doar pentru prezent sau îmi asigur viitorul?

Era acceptării oarbe a apus. În 2026, adevărata inteligență nu se măsoară în kilometri, ci în siguranța viitorului. Daniel BACIU