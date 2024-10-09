Bărbat de 85 de ani, filmat când conducea pe contrasens pe Autostrada A7. Ce sancțiune a primit

Un bărbat de 85 de ani din județul Neamț a fost surprins când circula pe contrasens pe Autostrada A7, centura ocolitoare a Bacăului.

După ce filmările cu incidentul au fost publicate pe rețelele de socializare, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au efectuat verificări, pentru a-l identifica pe șofer.

”Poliţiştii Serviciului Rutier Bacău au identificat şi sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 3.300 de lei, un bărbat de 85 de ani, din judeţul Neamţ, care la data de 06 octombrie a.c., a fost surprins conducând un autoturism, pe autostrada A7 din municipiul Bacău, contrar sensului de circulaţie”, a anunţat, marţi, IPJ Bacău.

Polițiștii i-au reținut permisul șoferului, fiindu-i suspendat dreptul de a mai conduce pe drumurile publice timp de 120 de zile. De asemenea, i s-a eliberat o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie.