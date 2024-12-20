Bărbat reținut de DNA Iași pentru trafic de influență: Sume uriașe pretinse de la o femeie

Un bărbat a fost reţinut de procurorii DNA Iaşi după ce ar fi pretins peste 42.000 de euro şi 277.000 de lei de la o femeie, pretinzând că poate influenţa funcţionari din cadrul Primăriei Iaşi pentru a-i vinde, la preţuri subevaluate, două spaţii pentru amenajarea cabinetului medical. Totodată, el ar fi pretins şi primit peste 15.000 de euro de la aceeaşi femeie, pretinzând că poate interveni pentru ca ea să fie numită pe un post de conducere la un spital din municipiul Iaşi

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Iaşi au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând din 19 decembrie 2024, a inculpatului M.C.V., persoană fizică fără calitate specială, pentru două infracţiuni de trafic de influenţă.

”Inculpatul M.C.V. ar fi pretins de la o persoană (martor), în mod direct, pentru sine, suma totală de 42.270 de euro şi 277.149 lei, pe care ar fi primit-o în mai multe tranşe, atât în numerar, cât şi prin transfer bancar, în perioada 14 decembrie 2023 - 13 iulie 2024, lăsând să creadă că are influenţă asupra funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi cu atribuţii în vânzarea spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi că îi va determina pe aceştia, în schimbul unor sume de bani, să îndeplinească acte ce intră în atribuţiile lor de serviciu, respectiv să îi vândă martorei două spaţii pentru amenajarea cabinetului medical, la preţuri subevaluate”, arată DNA, vineri, într-un comunicat de presă.

Pe de altă parte, în perioada 26 aprilie - 13 iulie 2024, inculpatul ar fi pretins şi primit de la aceeaşi persoană, în mod direct, în mai multe tranşe, pentru sine, suma totală de 15.600 de euro, lăsând să creadă că, prin influenţa pe care o are pe lângă managerul unui spital din municipiul Iaşi şi funcţionari publici cu atribuţii în organizarea unui concurs de ocupare de funcţii de conducere, îi va determina pe aceştia să o numească pe un post de conducere la acel spital.

Inculpatului i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Vineri, el este prezentat Tribunalului Iaşi cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.