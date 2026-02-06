Bârladul a ajuns pe harta universului! O nouă stea, botezată cu numele orașului, a fost descoperită în adâncurile cosmosului

Eveniment istoric pentru astronomia românească și pentru Bârlad! Din inima Moldovei, de la Observatorul Astronomic al Muzeului „Vasile Pârvan”, cercetătorii au reușit o performanță spectaculoasă: descoperirea celei de-a 72-a stele variabile care poartă numele orașului Bârlad.

Noua stea, cunoscută anterior sub denumirea tehnică 2MASS J20533037+3131129, a primit oficial numele Bârlad V72, intrând astfel în galeria selectă a obiectelor cerești descoperite și certificate științific chiar din România.

Bârladul are acum o stea la 11.000 de ani-lumină distanță!

Descoperire cosmică făcută cu tehnologie de ultimă generație

Steaua Bârlad V72 a fost identificată în urma unor observații astronomice cu caracter științific, realizate la începutul lunii august 2025, chiar în primele teste efectuate cu noua cameră de astrofotografie ASI 2600, un echipament de cercetare performant, achiziționat exclusiv din fondurile proprii ale instituției.

Descoperirea nu a fost întâmplătoare. Ea a devenit posibilă datorită dezvoltării unui nou program informatic de cercetare științifică, creat special pentru echipamentele observatorului, în colaborare cu specialistul Alexandru Dumitriu. Programul este capabil să analizeze fotometric aproape toate stelele dintr-un câmp de observație, generând până la 25.000 de grafice ale curbelor de lumină – un volum impresionant de date.

Noua stea variabilă a fost identificată într-un câmp care acoperă regiunea vestică a Nebuloasei Voalul (NGC 6992), una dintre cele mai spectaculoase zone ale cerului profund. În imaginea de analiză, Bârlad V72 apare cu detecția numărul 11554, fiind marcată clar cu un cerc verde – semnul unei descoperiri istorice.

Descoperirea este deja recunoscută oficial la nivel internațional, fiind inclusă în baza de date VSX a Asociației Americane a Observatorilor de Stele Variabile (AAVSO).

O stea diferită de toate celelalte

Bârlad V72 nu este o stea oarecare. Deși are o masă apropiată de cea a Soarelui, ea este de aproape trei ori mai strălucitoare, are un diametru cu circa 65% mai mare, și se află în constelația Lebăda, la aproximativ 11.000 de ani-lumină, conform măsurătorilor misiunii Gaia.

Ceea ce o face cu adevărat specială este modul în care își schimbă luminozitatea. Variația nu este produsă nici de pulsații și nici de eclipse, ci de rotația în jurul propriei axe. Astfel, Bârlad V72 este încadrată într-o clasă rară de stele variabile, numite ROT (rotational variables).

Astronomii cred că suprafața stelei este acoperită de regiuni extrem de luminoase și zone întunecate, generate de pete stelare gigantice, care pot acoperi chiar jumătate din discul stelei. Fenomene similare există și pe Soare, însă la o scară incomparabil mai mică.

Studiul acestei stele ar putea dezvălui secretele câmpului magnetic stelar și ar putea ajuta la anticiparea viitorului Soarelui, atunci când acesta va părăsi secvența principală și va deveni o stea subgigantă – exact așa cum este acum Bârlad V72.

Carmen DEACONU