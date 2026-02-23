Bătălie internă decisivă în PSD Iași

* două tabere intră în lupta pentru controlul organizației municipale Iași a social-democraților - cea propusă de Adrian Florin Boca și cea condusă de Marius-Lucian Diaconu

Organizația municipală a PSD Iași intră într-una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani, după ce Biroul Permanent Județean a validat oficial două moțiuni pentru conducerea filialei. Practic, startul confruntării interne a fost dat, iar social-democrații ieșeni se pregătesc pentru o competiție care va decide direcția politică a partidului în capitala Moldovei.

Membrii PSD din municipiu vor avea de ales între două proiecte politice distincte, două echipe și două viziuni diferite asupra viitorului organizației: cea propusă de Adrian Florin Boca și cea condusă de Marius-Lucian Diaconu.

Potrivit președintelui PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, noua conducere va avea o misiune dificilă: recâștigarea încrederii electoratului ieșean și readucerea PSD în poziția de principal competitor pentru Primăria municipiului și Consiliul Local.

Mesajul transmis este clar - miza alegerilor nu este doar una internă, ci reprezintă primul pas spre viitoarele confruntări electorale locale.

Moțiunea Boca: disciplină și reconstrucție organizatorică

Programul politic prezentat de Adrian Florin Boca, intitulat „Construcție, disciplină și responsabilitate”, propune o reorganizare profundă a filialei municipale. Accentul cade pe clarificarea rolurilor, responsabilități asumate și reconectarea partidului cu administrația și comunitatea locală.

Strategia anunțată urmărește construirea unei echipe bazate pe competențe complementare, nu pe compromisuri politice. Din echipa propusă fac parte nume cunoscute din administrație, mediul academic și cel medical, printre care viceprimarul Roxana Necula, senatorul Dan Cașcaval, rectorul TUIASI, medicul Mircea Onofriescu, alături de Tatiana Chiriac, Ioana Diana Minghel, Răzvan Gabriel Enceanu și Aurel Butnaciuc.

Moțiunea Diaconu: unitate și performanță politică

De cealaltă parte, moțiunea „Reconstrucție și performanță. Puternici doar împreună”, susținută de Marius-Lucian Diaconu, mizează pe ideea refacerii coeziunii interne și pe consolidarea unei organizații disciplinate și eficiente electoral.

Viziunea echipei pune accent pe solidaritate, echitate socială și deschidere către competență și dialog, cu obiectivul declarat de a reda PSD Iași forța politică pierdută în ultimii ani.

În structura propusă se regăsesc Andrei Cătălin Ionițe, Elena Pătrașcu, Ana Petronela Crețu, Daniela Anicuța Leca, Claudiu Narcis Sauciuc, Gabriel Chelariu, Viorel Cîtea, Vasile Iulian Trafanda și Corina Matei Gherman.

Alegerile interne, programate pentru începutul lunii martie, sunt privite de mulți observatori drept un moment-cheie pentru viitorul PSD în municipiul Iași. După mai multe cicluri electorale dificile, partidul caută formula capabilă să readucă organizația în prim-planul scenei politice locale. Carmen DEACONU