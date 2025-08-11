Bătrână de 86 de ani, băgată în spital de o vacă

O bătrână din Andreişeni a fost adusă în stare gravă la UPU de la Spitalul „Sf.Spiridon” din Iaşi. Tot acolo a ajuns şi fiul femeii. Cei doi s-au ales cu răni grave după ce în noaptea de duminică spre luni au fost atacaţi de o vacă.

Dr Diana Cimpoeşu, şefa UPU de la Spitalul „Sf.Spiridon” din Iaşi, spune că prima care a fost atacată a fost femeia de 86 de ani. Bătrâna intrase în grajd după ce vaca a fătat. „Femeia de 86 de ani a prezintă hidropneumotorax bilateral fără necesitatea drenajului, fracturi costale bilateral, unele cu dublu focar. De asemenea, prezintă hematom la nivelul splinei, răni adânci la nivelul picioarelor, fracturi la nivelul vertebrelor T6- T10”, a explicat dr Diana Cimpoeşu.

După ce a fost stabilizată în UPU, bătrâna a fost internată la Clinica II Chirurgie. La UPU a ajuns şi fiul femeii, un bărbat în vârstă de 47 ani. El s-a ales cu multiple contuzii atunci când a intervenit să îşi ajute mama. „Din fericire, pacientul nu a necesitat internare”, a spus dr. Cimpoeşu. Laura RADU