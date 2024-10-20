Biblioteca, punte culturală cu alte țări

Asociația Comunitățile Viitorului și Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași au plăcerea de a vă invita la evenimentul de lansare al proiectului LiBri (Library Bridges), care va avea loc luni, 21 octombrie, începând cu ora 10:00, la sediul Filialei „Ion Creangă” (Bd. Socola nr. 134, Casa Sindicatelor, etaj, Iași).

Cofinanțat de Uniunea Europeană, acest proiect se desfășoară pe parcursul a doi ani și își propune să promoveze integrarea persoanelor exilate în Europa printr-o primire incluzivă în comunități și biblioteci. Scopul este de a identifica bunele practici și obstacolele și de a crea resurse care să faciliteze rolul bibliotecilor de punți culturale și sociale pentru cetățenii țărilor terțe.

Coordonat de Bibliothèques Sans Frontières (BSF) din Franța, proiectul reunește parteneri din cinci țări europene: ANVITA din Franța, Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa informacyjnego (FRSI) din Polonia, Kulturas Informacijas Sistemu Centrs (CIS) din Letonia, Asociația Comunitatile Viitorului (ACV) din România, Biblioteche Senza Frontiere din Italia și European Bureau of Library Information and Documentation Associations (EBLIDA) la nivel european.

Acest eveniment face parte dintr-o serie de evenimente în Vâlcea, București și Iași. Scopul său este de a reuni principalii actori din domeniul crizei refugiaților și migranților din regiune, alături de specialiști și practicieni din bibliotecile din România și Republica Moldova, pentru a discuta despre lecții învățate din activitățile incluzive oferite de aceste organizații pe teme precum: Educație, Învățarea limbilor străine, Formare profesională / antreprenoriat, Proceduri administrative / alfabetizare digitală și alte teme sugerate de participanți.

Discuțiile vor avea loc în jurul a două mese rotunde participative, axate pe accesul la drepturi sociale și culturale pentru cetățenii țărilor terțe în comunități și prin intermediul bibliotecilor. Evenimente similare vor fi organizate în celelalte patru țări participante la proiect.