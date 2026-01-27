Bicicliști și trotinetiști prinși băuți și amendați de poliție, la Iași

Străzile Iașului au devenit, în ultima perioadă, un adevărat câmp minat pe două roți. Bicicliști și utilizatori de trotinete electrice circulă printre mașini, traversează haotic, ignoră regulile de circulație și, în unele cazuri, urcă pe bicicletă sau trotinetă după ce au consumat alcool.

Pe 26 ianuarie, Poliția Municipiului Iași a tras un semnal de alarmă clar și fără echivoc: fenomenul scapă de sub control.

Polițiștii de la Biroul Rutier Iași au declanșat o acțiune specială, dedicată exclusiv bicicliștilor și trotinetiștilor, în încercarea de a preveni accidentele grave care pot avea consecințe dramatice.

Rezultatele sunt șocante: 27 de testări alcoolscopice, 33 de sancțiuni contravenționale, amenzi de peste 15.000 de lei, într-o singură zi.

O cifră care vorbește de la sine despre nivelul de indisciplină rutieră de pe străzile Iașului.

Potrivit surselor din cadrul poliției, o parte dintre cei opriți în trafic miroseau puternic a alcool, iar unii au recunoscut fără rezerve că „au băut o bere” înainte de a pleca la drum.

Pe două roți, însă, o clipă de neatenție poate fi fatală. Fără caroserie, fără airbag, fără protecție reală, bicicliștii și trotinetiștii sunt cei mai vulnerabili participanți la trafic, iar inconștiența lor se poate transforma într-o tragedie în câteva secunde.

Trotineta nu e jucărie!

Deși mulți le tratează ca pe un simplu mijloc de distracție, trotinetele electrice pot atinge viteze considerabile. În mâinile greșite, ele devin un pericol public.

Polițiștii au constatat traversări neregulamentare, circulație pe carosabil fără respectarea regulilor, ignorarea semnelor de circulație, lipsa echipamentului de protecție.

Un cocktail periculos, mai ales în zonele aglomerate ale orașului.

Autoritățile spun clar: acțiunile vor continua. Poliția anunță toleranță zero față de comportamentele care pun în pericol vieți omenești.

Cu tot mai multe biciclete și trotinete pe străzi, regulile trebuie respectate. Altfel, Iașiul riscă să devină scena unor accidente grave, cu victime care nu mai pot fi salvate.

Daniel BACIU