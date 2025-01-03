Bilanț de excepție al Operei Iași în 2024. Primul spectacol din 2025 al teatrului liric ieșean are loc pe 9 ianuarie

Opera Națională Română din Iași pregătește în aceste zile primul spectacol al anului, „Bărbierul din Sevilla”, de Gioachino Rossini, care va avea loc pe 9 ianuarie, de la ora 18:30, în Sala Mare.

„Pășim plini de încredere într-un an în care ne propunem să oferim noi motive de bucurie publicului nostru drag, pe care-l iubim necondiționat. Sunt convins că merituosul colectiv pe care am onoarea să-l coordonez va reuși să dăruiască și în 2025 momente de neuitat, spectacole iconice, care să rămână în memoria spectatorilor”, a declarat Andrei Fermeșanu, manager interimar al teatrului liric ieșean.





Trei premiere în 2024, vedete de rang internațional pe scena Operei Iași

La început de 2025, Opera Iași a făcut un bilanț al lui 2024, an plin de rezultate deosebite. Anul trecut, teatrul liric ieșean a oferit aproape 100 de spectacole, între care și trei premiere: „Turandot”, de Giacomo Puccini, „Făclia de Paște”, de Alexandru Zirra, și, în colaborare cu Opera Națională București, „Madama Butterfly”, de Giacomo Puccini.

Centrul de greutate al lui 2024 a fost marcarea Centenarului Puccini, Opera Iași fiind prima instituție lirică din țară care a punctat evenimentul, printr-un spectacol de excepție, „Boema”. Reprezentația l-a avut în centru pe renumitul tenor Ștefan Pop și a fost dirijată de managerul Operei Naționale București, Daniel Jinga.

Teatrul liric ieșean a marcat anul trecut și ziua de naștere a altui uriaș compozitor, Gioachino Rossini, printr-o gală tematică inedită, organizată pe 29 februarie sub bagheta unui specialist rossinian, maestrul David Crescenzi.

Spectacole în Italia susținute de artiștii ieșeni

Nivelul artistic ridicat al artiștilor ieșeni a adus invitarea lor pe scene importante naționale și internaționale.

Astfel, în luna septembrie, ca urmare a unui proiect al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului României, sprijinit de Ambasada României în Italia și Ambasada Republicii Moldova în Italia, Orchestra Operei Iași a susținut, alături de 3 tenori ieșeni, un concert într-un teatru celebru din Roma, „Brancaccio”.

Totodată, Baletul Operei Iași a fost invitat, pentru al treilea an consecutiv, la un lung turneu în Italia, început în decembrie, în care au fost prezentate trei titluri din repertoriu: „Spărgătorul de nuci”, de Piotr Ilici Ceaikovski, „Lacul lebedelor”, de Piotr Ilici Ceaikovski, și „Giselle”, de Adolphe Adam. Pe plan intern, Opera Iași a avut prestații remarcabile la Bucharest Opera Festival și la manifestări de profil organizate la Sibiu și Suceava.





Opera Iași a fost premiată la Gala Musicrit

Faptul că nivelul artistic al producțiilor Operei Naționale Române din Iași a fost extrem de ridicat a fost certificat de Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România. În ianuarie 2024, UCRRM a acordat Operei Iași, în cadrul Galei Premiilor Musicrit, Premiul pentru cea mai bună stagiune lirică din România. Distincția vine după ce în 2023, la prima ediție a Galei Musicrit, Andrei Fermeșanu a ridicat Premiul de excelență pentru susținerea tinerei generații.

Succesul Operei Iași în 2024 este susținut și de cifrele economice, teatrul liric ieșean fiind instituția culturală din Moldova cu cele mai mari venituri obținute din vânzarea de bilete.