Biserica Mănăstirii Putna a împlinit pe 3 septembrie 555 de ani de la sfințire

Biserica Mănăstirii Putna, primul lăcaș de cult ctitorit de Sfântul Domnitor Ștefan cel Mare, a împlinit pe 3 septembrie 2024, 555 de ani de la sfințire, transmite Asociația „Ștefan cel Mare și Sfânt”, într-un comunicat, pe care îl redăm mai jos:

În numele Asociației „Ștefan cel Mare și Sfânt”, aducem un omagiu profund Sfântului Ștefan cel Mare, ctitor neobosit și apărător al credinței strămoșești, care a clădit nu doar ziduri de piatră, ci și temelia spiritului nostru național. Este important să ne amintim că Sfântul Ștefan, întâiul ctitor al Mănăstirii Putna, a închinat acest Sfânt lăcaș Preasfintei Maici a lui Dumnezeu cu hramul Preasfintei ei Adormiri.

Mănăstirea Putna este simbolul etern al dăinuirii noastre ca neam, un far de lumină spirituală ce ne-a ghidat de-a lungul veacurilor. Este locul unde istoria se întâlnește cu eternitatea, unde credința, cultura și tradiția neamului nostru au găsit un sanctuar.

La această aniversare deosebită, ne îndreptăm gândurile și rugăciunile către Ștefan cel Mare și Sfânt, cel care cu sabia în mână și rugăciunea în suflet, a apărat hotarele Moldovei și ale creștinătății. Totodată, ne reînnoim angajamentul de a păstra vie memoria și moștenirea sa, întru cinstirea istoriei noastre și a valorilor care ne definesc.