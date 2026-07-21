Blocaj uriaș la Autoritatea Aeronautică, după o ordonanță controversată

Zeci de proiecte din Iași și multe altele din țară riscă să rămână blocate luni întregi din cauza întârzierilor la emiterea avizelor aeronautice, iar explicația vine chiar de la Ministerul Transporturilor. Instituția susține că principalul vinovat este o modificare legislativă adoptată fără consultarea Autorității Aeronautice Civile Române (AACR), care a creat un risc major pentru siguranța zborurilor.

Ministerul Transporturilor explică faptul că termenele lungi pentru depunerea documentațiilor la AACR sunt generate de intrarea în vigoare a OUG nr. 31/2025, act normativ care introduce mecanismul aprobării tacite pentru avizele nesoluționate în termen de 30 de zile.

Potrivit ministerului, această modificare a pus Autoritatea Aeronautică într-o situație imposibilă.

Ministerul subliniază că un aviz aeronautic nu reprezintă o formalitate birocratică.

Inspectorii AACR trebuie să analizeze dacă un proiect poate afecta siguranța zborurilor, procedurile de aterizare și decolare, echipamentele de radionavigație, culoarele aeriene.

Un obiectiv construit fără verificări poate deveni un obstacol pentru aeronave și poate genera riscuri extrem de grave.

„Se pot pierde vieți omenești”

Tonul răspunsului oficial este unul ferm. Ministerul avertizează că aprobarea tacită a unor astfel de proiecte, fără analiză tehnică, poate avea consecințe dramatice.

Autoritățile precizează că în aviația civilă internațională nu există un asemenea mecanism, iar exemplul Franței - singurul stat care aplică o formă limitată de aprobare tacită - este valabil doar pentru proiectele despre care s-a demonstrat anterior că nu afectează infrastructura de navigație aeriană.

Ministerul Transporturilor afirmă că OUG nr. 31/2025 a fost adoptată fără consultarea AACR și a Ministerului Transporturilor.

După apariția actului normativ, cele două instituții au avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor și au început discuții cu Ministerul Dezvoltării pentru modificarea legislației.

Până la schimbarea legii, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a ales o soluție de compromis. Instituția corelează numărul documentațiilor preluate prin sistemul online de programări cu capacitatea reală a inspectorilor de a le analiza în termenul legal.

Practic, sunt acceptate doar atâtea dosare câte pot fi verificate în condiții de siguranță, pentru a evita situația în care un proiect să fie considerat automat aprobat doar pentru că au trecut cele 30 de zile prevăzute de lege.

Ministerul cere schimbarea urgentă a legislației

Reprezentanții Ministerului Transporturilor susțin că fac demersuri permanente pentru eliminarea aprobării tacite în cazul avizelor aeronautice.

Până atunci însă, dezvoltatorii imobiliari, investitorii și autoritățile locale vor continua să se confrunte cu întârzieri importante la obținerea avizelor, în timp ce AACR insistă că siguranța traficului aerian nu poate fi sacrificată pentru respectarea unui termen administrativ. Daniel BACIU